La migration sera la priorité de la présidence autrichienne de l'UE

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz compte faire des questions migratoires la priorité de la présidence de l'UE exercée par son pays au cours du second semestre 2018, a-t-il expliqué mardi aux eurodéputés réunis en plénière à Strasbourg.

En accord avec le slogan "Une Europe qui protège", la présidence autrichienne entend se concentrer sur le rôle protecteur de l'UE, surtout concernant la sécurité, la lutte contre l'immigration illégale, le marché numérique et la stabilité dans le voisinage européen.

Le jeune dirigeant conservateur, qui a formé fin 2017 un gouvernement avec l'extrême droite, a précisé que son pays mettrait tout en oeuvre pour "renforcer les frontières extérieures de l'Union", tout en luttant contre les migrations illégales. Dans ce cadre, il a salué l'accord atteint la semaine dernière par le Conseil européen, qui constitue à ses yeux "un changement de paradigme".

"Assumer la présidence de l'UE c'est créer des liens entre États membres et trouver des compromis. C'est l'inverse de l'instrumentalisation de ce poste pour satisfaire son électorat national", l'a mis en garde le co-président du groupe des Verts, Philippe Lamberts. "Au lieu d'attiser les peurs en se servant de la question des migrants, Kurz et son gouvernement devraient travailler à la création d'une Europe plus sociale, plus transparente sur le plan fiscal et plus solidaire", a-t-il ajouté.