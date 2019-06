La mère de Théo Hayez en Australie : les recherches sont difficiles, "c'est tellement grand"

Vinciane Delforge, la mère du jeune homme disparu le 31 mai, vient d’arriver à Byron Bay où les recherches se poursuivent.

"On se balade beaucoup pour voir où Théo est allé, là où il logeait, ce qu’il a fait. Le bar où il est allé. La plage. Pour essayer de rendre compte de l’atmosphère de ce qu’il pouvait faire ici " nous explique la mère de Théo. Sa présence sur place lui permet de mieux cerner quel était le quotidien de son fils. "C’était nécessaire de venir, pour se rendre compte du terrain. C’est qui état difficile en Belgique, c’était les huit heures de décalages. On était tout le temps en train d’attendre des nouvelles. Ici, on vit au même rythme que la police australienne".

Au sujet des recherches, Vinciane Delforge s’aperçoit davantage que le travail reste immense. "Ce n’est pas facile de chercher, c’est tellement grand. On se sent inutile. On ne sait pas où aller, où chercher". Les investigations avancent, mais elle n’en connaît pas tous les détails.

La disparition de Théo a fait grand bruit à Byron Bay. " Il y a des affiches partout, sur les vitrines des magasins, dans les restaurants, partout ".

Une équipe d’enquêteurs belges est arrivée hier en Australie pour collaborer avec leurs homologues australiens. Des volontaires les épaulent également sur le terrain lors de recherches organisées ce week-end.