La Mer Morte aura-t-elle complètement disparu dans un siècle ? Elle se vide un peu plus chaque année à cause de la surexploitation du Jourdain, le fleuve qui l'alimente. Pour la sauver, un projet un peu fou prévoit de la relier par un pipeline à la Mer rouge, à 180km de là. Le niveau de la Mer Morte baisse d'un mètre chaque année. Le sol asséché s'effondre et des cratères gigantesques apparaissent, rendant difficile l'accès aux plages pour les touristes. "Le premier cratère s'est ouvert ici, juste au bord de la route, indique Guy Dunenfeld, ingénieur au Conseil régional de Tamar (Israël) et regardez celui-là, il fait au moins 6 mètres de profondeur. Il faut être vigilant parce que les cratères s'ouvrent parfois en quelques secondes, il n'y a pas de signal d'alerte! " Partout le sol est fracturé. Guy Dunenfeld suit l'évolution de ce désastre pour la mairie. "Avant, ici, c'était un camping très animé, poursuit-il, aujourd'hui vous voyez, il n'y a plus rien. C'est dommage parce que la mer morte est un endroit unique, il n'y a qu'une mer comme celle-là dans le monde."

La Mer Morte est-elle en train de mourir ? - © Tous droits réservés

Ces cratères apparaissent parce que le niveau de la mer baisse. En se retirant, elle laisse derrière elle des plaques de sel qui glissent vers le sous-sol et se dissolvent quand la pluie coule sous la terre. En l'espace de 50 ans, la mer morte a perdu un tiers de sa surface totale. Causes de ce déclin inexorable : l'exploitation des ressources minières et la baisse du niveau du Jourdain, qui alimente la Mer Morte. Un projet fou Mais comment renverser le processus ? Les autorités dans la région envisage un projet fou. Une gigantesque canalisation qui pomperait l'eau dans la Mer Rouge, au sud, et la reverserait 200km plus au Nord, dans la mer morte. Le pipeline devrait aboutir du côté jordanien. Atika Ben Maïd, de l'Agence Rrançaise de Développement (AFD), travaille sur ce projet qui consisterait à verser l'équivalent de 100,000 piscines olympiques dans la mer morte chaque année. "Ce sera une canalisation enterrée, explique-t-elle, et cette canalisation déboucherait au sud de la Mer Morte, où elle déverserait un mélange de saumure et d'eau de mer." Le projet est contesté par les industries qui craignent que l'eau de la mer rouge, beaucoup moins riche en minéraux, ne dégrade leur matériel. Les touristes pourront-ils encore flotter ? Ce mélange pourrait-il aussi diminuer la concentration de sel qui permet de flotter sans effort, au grand bonheur des touristes?

C'est ce que craignent les autorités locales.

"En mélangeant deux eaux différentes, il est possible que l'on voit apparaître des algues ou d'autres organisme, explique Yuval GOLDMANN, ingénieur au Conseil régional de Tamar, et la surface de le mer morte pourrait changer de couleur. Cela pourrait dégoûter les touristes, si l'eau tourne au vert par exemple. Evidemment, il y aurait de nouveau de la vie dans la mer morte mais je pense que la mer morte rester morte." Pour éviter ce scénario, la contribution de la mer rouge sera limitée à la moitié du volume nécessaire pour sauver la mer morte. Le fleuve qui alimente la mer morte est surexploité, il se réduit souvent à un maigre filet d'eau. Et sa source, au Nord du Lac de Tibériade, a aussi baissé dramatiquement. "Il n'y a plus besoin d'être Jésus pour marcher sur le Lac de Tibériade, s'exclame Gidon, de l'association Eco Peace Middle East, en réalité on marche sur la mer ici, on devrait avoir de l'eau jusqu'au dessus de la tête."

Selon cet activiste environnemental, 95% des eaux du Jourdain sont exploitées. Avant tout pour l'irrigation, et y compris pour des cultures qui consomment beaucoup trop d'eau pour une région semi-désertique. "Ces bananiers sont des arbres tropicaux qui consomment beaucoup d'eau ! C'est un non sens en terme de développement durable. On doit faire revivre le fleuve Jourdain, on doit amener les industries à utiliser l'eau de manière beaucoup plus rationnelle." Les autorités israëliennes envisagent de taxer les industries minières pour l'eau qu'elle pompent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'urgence est là car si rien n'est fait rapidement, la mer morte pourrait disparaître d'ici un siècle.