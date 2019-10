La marmotte et la renarde, stars de la plus belle photo animalière de l'année

Parfois, la vie offre de véritables œuvres d’art et elles sont récompensées. Cette photo sobrement intitulée "The moment" (L’instant), a été prise par le photographe chinois Yongqing Bao. Il vient de recevoir le très prestigieux prix Wildlife Photographer of the year du Muséum d’Histoire naturelle de Londres. Ce prix récompense les plus belles photos du monde végétal et du monde animal.

Le "moment parfait" sur le plateau du Qinghai

Le plateau du Qinghai est situé au nord ouest de la Chine. C’est là que Yongqing Bao, est parvenu à saisir cet impressionnant cliché. Une renarde du Tibet surprend une marmotte de l’Himalaya qui semble véritablement pétrifiée par cette rencontre. Les expressions des deux personnages principaux du tableau photographique ont impressionné le jury. "D’un point de vue photographique, c’est assez simplement le moment parfait explique Roz Kidman Cox, le président du jury, dans un communiqué. Les images venues du plateau tibétain du Qinghai sont assez rares, mais avoir réussi à capturer une interaction aussi puissante entre un renard du Tibet et une marmotte ; deux espèces clés de l’écologie de cette région de hautes prairies, est extraordinaire".

Cette photo a été choisie parmi 48.000 candidatures venues d’une centaine de pays. Le palmarès complet est à découvrir sur le site du Muséum d’Histoire naturelle de Londres.