La marche contre l'islamophobie rassemble des milliers de manifestants mais divise la classe politique française

Cette marche, à l'appel de plusieurs personnalités et organisations comme le Collectif contre l'islamophobie en France, doit rejoindre la Place de la Nation, à l'est de la capitale. Des manifestations devaient également avoir lieu à Marseille (sud-est) et à Toulouse (sud-ouest).

"Vivre ensemble"

"On vient alerter, dire qu'il y a un niveau de haine à ne pas dépasser", a déclaré à l'AFP un manifestant, Larbi, un entrepreneur de 35 ans.

"On veut se faire entendre, prôner une société mixte et le vivre ensemble", a déclaré à l'AFP Asmae Eumosid, une femme voilée de 29 ans venue d'Epinay-sur-Seine, en région parisienne. "On entend tout et n'importe quoi sur l'islam et sur les femmes voilées aujourd'hui. On essaie de stigmatiser les musulmans, de les mettre à l'écart de la société", a estimé cette ingénieure dans l'automobile.

Depuis l'appel à manifester, la classe politique se déchire au sujet de ce rassemblement dans un pays qui oscille entre les dénonciations de la "stigmatisation" dont seraient victimes les musulmans et la contestation de la "radicalisation".

Des positionnements politiques divergents

La notion-même d'"islamophobie" ainsi que l'identité de certains signataires de l'appel - comme le Collectif contre l'islamophobie (CCIF) accusé de liens avec les Frères musulmans - ont conduit une partie de la gauche à ne pas s'y associer, notamment au Parti socialiste, ou à relativiser leur soutien initial, comme l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot.

Plusieurs élus du parti de gauche radicale La France insoumise étaient présents dont son chef de file Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé avant le départ de la marge à ne pas "confondre quelques personnes avec la valeur de la cause qui est servie".

Pour la présidente du parti d'extrême droite Rassemblement national Marine Le Pen, "tous ceux qui vont se rendre à cette manifestation seront main dans la main avec les islamistes, c'est-à-dire ceux qui développent dans notre pays une idéologie totalitaire qui vise à combattre les lois de la République française".

La députée Aurore Bergé, porte-parole du parti macroniste La République en Marche, s'est élevée dimanche contre "une marche qui attaque l'Etat et qui utilise un terme (islamophobie) dont on sait bien qu'il est utilisé à des fins politiques".

En revanche, "si demain il y avait une grande marche pour lutter contre le racisme sous toutes ces formes, nous serions les premiers à être présents", a-t-elle assuré.