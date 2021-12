La Macédoine du Nord intègre le système de "police aérienne" de l'Otan

La Macédoine du Nord, le plus récent des trente pays membres de l'Otan mais dépourvu d'avions de combat - tout comme l'Albanie et les Baltes - bénéficie désormais de la protection de la défense aérienne offerte par l'Alliance à tous les alliés.

Une cérémonie s'est tenue jeudi à l'aéroport international de Skopje, la capitale nord-macédonienne, pour marquer l'inclusion du pays dans le système de "police aérienne" de l'Otan, a indiqué le quartier général des forces aériennes alliées en Europe (Aircom), qui coordonne l'ensemble des activités aériennes de l'Otan sur le Vieux Continent depuis la base américaine de Ramstein (ouest de l'Allemagne).

La Grèce prend en charge la mission de défense

Pour marquer l'événement, deux chasseurs F-16 de la force aérienne grecque ont exécuté une interception simulée sur un petit avion d'affaires, un Learjet, aux couleurs du gouvernement nord-macédonien transportant des responsables de l'Otan.

C'est en effet la Grèce qui assure, pour des raisons évidentes de proximité, cette mission de défense aérienne 24 heures sur 24 et sept jours pas semaine, en dépit du fait qu'Athènes et Skopje se soient opposées durant près de 30 ans sur le nom définitif de l'ancienne république yougoslave.

Adhésion à l'OTAN en 2020

La Macédoine est indépendante depuis le 8 septembre 1991 après un referendum sur l'indépendance du pays vis-à-vis de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY). Son adhésion à l'Otan, en mars 2020, a été rendue possible grâce à un accord avec la Grèce sur le nouveau nom du pays, devenu la "République de Macédoine du Nord", au lieu d'"Ancienne république yougoslave de Macédoine" (ARYM, en anglais FYROM), pour se différencier d'une province du nord de la Grèce.

La ministre nord-macédonienne de la Défense, Radmila Shekerinska Jankovska, a souligné qu'"avec son adhésion à l'Otan, la Macédoine du Nord, en tant que 30e membre de la plus puissante alliance militaro-politique, est à la fois plus forte et mieux protégée".

"L'Otan protège, l'Otan unit et l'Otan se renforce, nous voyons aujourd'hui ce que signifient en réalité ces trois objectifs fondamentaux de l'Alliance", a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué de l'Aircom reçu à Bruxelles.

C'est le centre de commandement aérien (un "Combined Air Operations Centre", CAOC, en jargon) responsable de la défense aérienne du sud de l'Europe et situé à Torrejon de Ardoz, au nord-est de Madrid, qui coordonne la surveillance de l'espace aérienne nord-macédonien.

D'autres alliés dépourvus d'avions de chasse, comme Le Luxembourg, l'Albanie et les trois pays baltes, font également appel à des aviations d'autres pays pour assurer l'intégrité de leur espace aérien, sur base permanente ou par rotation. C'est dans ce cadre que quatre F-16 belges sont déployés depuis début décembre à Amari (Estonie) pour participer durant quatre mois à l'"Enhanced Air Policing Mission" (EAPM) de l'Otan, sous la supervision du COAC responsable du nord de l'Europe et établi à Uedem (ouest de l'Allemagne), sous le commandement du général-major belge Harold Van Pee.