La Macédoine du Nord est devenue le 30e membre de l'Otan

La Macédoine du Nord est devenue vendredi le 30e membre de l'Otan en déposant à Washington - les Etats-Unis sont dépositaires du traité fondateur de l'Alliance atlantique - de son "instrument d'accession", a annoncé l'organisation.

"La Macédoine du nord fait maintenant part de de la famille de l'Otan, une famille de trente nations et de près d'un milliard de personnes. Une famille basée sur la certitude que, qu'importe les défis auxquels nous faisons face, nous sommes tous plus forts et plus en sécurité ensemble", a affirmé le secrétaire général de l'Alliance, le Norvégien Jens Stoltenberg, dans un communiqué.

Le dépôt de l'instrument d'accession de cette ancienne république yougoslave a eu lieu au département d'Etat américain à Washington. Les Etats-Unis sont en effet dépositaires du traité de l'Atlantique nord, fondateur de l'Otan et signé le 4 avril 1949 dans la capitale américaine.