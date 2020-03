La Macédoine du Nord accueillie comme 30e membre de l'Otan

L'Otan a accueilli lundi dans la sobriété en raison de la crise du coronavirus son 30e membre, la Macédoine du Nord, avec une triple cérémonie de "lever des couleurs" au siège bruxellois de l'Alliance atlantique et dans ses deux principaux quartiers généraux militaires.

Le drapeau de cette ancienne république yougoslave - un soleil jaune à huit rayons sur un fond de ciel rouge - a été hissé simultanément à Bruxelles, au grand quartier général des forces alliées en Europe (SHAPE), à Casteau (Mons) et au commandement allié Transformation, installé à Norfolk (en Virginie, sur la côte est des Etats-Unis) dans un communiqué.

"Un moment historique"

La cérémonie à Bruxelles s'est déroulée en petit comité en raison des mesures imposées dans le cadre de la pandémie de Covid-19, comme en témoignent les photos postées sur le site de l'Otan.

"C'est un moment historique pour la Macédoine du Nord. Il intervient après des années de persévérance, de détermination et d'engagement à (procéder à) des reformes", a affirmé le secrétaire général de l'Alliance, le Norvégien Jens Stoltenberg, cité par le communiqué.

"Dans le meilleur esprit de l'Alliance, et grâce au courage et à la vision politiques, la Macédoine du Nord et la Grèce sont parvenues à un compromis historique sur la question du nom", a-t-il ajouté.

M. Stoltenberg faisait référence à l'accord conclu en juin 2028 entre Athènes et Skopje sur le nouveau nom du pays, devenu la "République de Macédoine du Nord", au lieu d'"Ancienne république yougoslave de Macédoine" (ARYM, en anglais FYROM), pour se différencier d'une province du nord de la Grèce.

La Macédoine est indépendante depuis le 8 septembre 1991 après un referendum sur l'indépendance du pays vis-à-vis de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY).