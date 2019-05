La Lituanie, fracturée entre riches et pauvres, élit son président

Europe: la Lituanie fête ses 100 ans d'indépendance - 16/02/2018 Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président du Conseil européen, Donald Tusk, sont arrivés en Lituanie pour commémorer le centenaire de la signature de l'acte d'indépendance du pays balte. Dalia Grybauskaitė, présidente de la République de Lituanie, a remis à Donald Tusk une lettre sur les priorités communes dans le nouveau cadre financier pluriannuel de l'UE signé par les chefs des États baltes. Il exprime une position commune des États baltes sur le nouveau budget pluriannuel de l'UE, qui devrait relier l'Europe aux réseaux modernes d'énergie et de transport et assurer le financement de projets stratégiques, notamment la synchronisation des réseaux électriques et Rail Baltica. Il est important pour les États baltes que le nouveau cadre financier pluriannuel contribue à contrer les problèmes de sécurité. Cela nécessite un financement approprié pour la protection des frontières extérieures de l'UE, des mesures de sécurité informatique et informatique et un soutien accru aux pays du voisinage oriental.