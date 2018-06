La Libye, le fiasco de la communauté internationale

À Tripoli, la capitale, ce sont les milices qui détiennent depuis le pouvoir, et non les forces du gouvernement d’union nationale porté par la communauté internationale. Il en est pour l’heure incapable. Les groupes armés qui le soutiennent ne le font qu’à condition qu'ils y trouvent leur compte.

À Paris, le président français Emmanuel Macron a certes réuni les acteurs clés du conflit politique autour de la table, mais les Libyens ne respirent pas pour autant. Pour eux, Emmanuel Macron et la communauté internationale prennent une fois de plus le problème à l’envers. Les Libyens rêvent d’élections et de démocratie. Mais, selon eux, des élections d’ici la fin de l’année sont au mieux illusoires, au pire, dangereuses, avec le risque de faire replonger le pays dans une guerre civile totale.

Sept ans après s’être débarrassée du colonel Kadhafi, la Libye s’enlise. Deux gouvernements rivaux s'affrontent – dont aucun ne parvient pourtant à exercer son autorité sur la partie du pays qu’il affirme diriger. Les milices font la loi. Le Sud est devenu hors contrôle. Les trafics d’armes, de pétrole, d’êtres humains se multiplient. Le mois de mai a été le plus meurtrier depuis le début de l’année avec 47 civils tués, dont 10 enfants. Dans ce contexte, le remède de la communauté internationale ? Organiser des élections législatives et présidentielles le 10 décembre 2018 .

Le remède de la communauté internationale va-t-il replonger le pays dans une guerre civile totale ? (photo : Tripoli) - © Maurine MERCIER

"Kadafi ne nous a jamais enseigné le nationalisme. Ici, on n’a aucune loyauté envers le pays. On ne soutient que ceux qui paient. Vous voyez les cartes de téléphones 'pre-paid' ? C’est pareil ! Les milices qui sont là maintenant sous le contrôle du gouvernement à Tripoli ne le soutiennent pas lui. Elles ne sont là que pour l’argent. Et si quelqu’un d’autre offre plus, elles changeront de camp !", explique Chokri, la cinquantaine, ancien guide touristique.

Chokri n’arrive toujours pas à s’expliquer comment la communauté internationale peut imaginer que les milices respecteront sans broncher le résultat des urnes et abandonneront leur trafic lucratif ? "C’est insensé ! Organiser des élections avec autant d’armes en circulation, ils vont refaire basculer le pays tout entier !" Pour ce Libyen comme pour des dizaines d’autres interrogés, lorsque l’ONU met autour d’une table des personnalités influentes, et qu’elle estime qu’à coup de dialogues la solution politique émergera comme par miracle, elle est soit naïve, soit de très mauvaise foi.

Intervenir ou menacer d’intervenir

Une force internationale validée par l’ONU, puis seulement ensuite des élections. Voilà la solution prônée par bon nombre de Libyens. L’homme d’affaires qui détaille ce plan vient de revenir de l’étranger, son fils avait été enlevé par une milice, il a réussi à payer la rançon.

"Les Libyens n’ont pas peur de se battre entre eux. Mais si une puissance internationale montre qu’elle est là, ils vont y penser à deux fois avant de se faire la guerre. Malheureusement, on en est arrivés là. On a besoin de cette force validée par l’ONU durant deux ou trois ans, le temps de nettoyer toutes ces armes du pays." Avant de ponctuer : "Enfin, si la communauté internationale veut réellement nous aider ; cela reste à prouver".

Le off

Les diplomates et organisations internationales actifs à trouver une solution au conflit libyen sont basés surtout à Tunis pour des raisons de sécurité. Certains commencent à revenir à Tripoli. Sous couvert d’anonymat, eux aussi confient estimer que le contexte libyen est trop instable pour que la stratégie officielle de la communauté internationale, des élections notamment en décembre, soient valables.