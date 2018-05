La lave poursuit sa progression à Hawaï et fait un premier blessé (vidéo)

Un habitant d'Hawaï souffre de graves blessures à la jambe après avoir été éclaboussé par de la lave alors qu'il se trouvait sur son balcon, indique dimanche Hawaii News Now. Il s'agit du premier blessé du à l'éruption depuis le 3 mai du volcan Kilauea, l'un des volcans les plus actifs du monde et l'un des cinq que compte l'île de Hawaï. Il a été touché au tibia et a été emmené à l'hôpital, précise le média.

La plus grande île de l'archipel est secouée ces dernières semaines par une série d'éruptions et de coulées de lave à la suite de l'éruption du volcan Kilauea. Les habitants ont été priés de se tenir à distance des volcans et de la lave. Ce samedi, une coulée de lave a bloqué une autoroute.

Des officiels hawaïens craignent que la lave atteigne l'océan suite à une augmentation de l'activité volcanique du volcan. D'impressionnantes images aériennes montrent ces coulées de lave qui se déplacent rapidement, menaçant les maisons et les propriétés sur leur passage.