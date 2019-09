La justice autorise l'exhumation de la dépouille de Franco

La Cour suprême espagnole vient de rendre sa décision. Elle autorise l'exhumation de la dépouille du dictateur. Il est enterré à ce jour dans la "Valle de los caidos", la vallée de ceux qui sont tombés. Un lieu polémique puisqu'y sont enterrés aussi 27 combattants nationalistes ainsi que 10.000 soldats républicains. La plus haute instance judiciaire du pays a indiqué dans un communiqué avoir rejeté "dans sa totalité" le recours des descendants du dictateur qui s'opposaient au transfert de la dépouille, objet depuis plus d'un an d'un bras de fer avec le gouvernement socialiste.