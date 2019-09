La justice autorise l'exhumation de Franco

La Cour suprême espagnole vient de rendre sa décision. A l'unanimité. Les 6 magistrats autorisent l'exhumation de la dépouille du dictateur. En fait, ils confirment cette autorisation que les héritiers contestaient. La famille refusait en effet que la dépouille soit transférée, selon une décision prise par le gouvernement socialiste sortant. Francisco Franco est enterré jusqu'à ce jour dans la "Valle de los caidos", (la vallée de ceux qui sont tombés). Un lieu polémique puisqu'y sont enterrés aussi 27 combattants nationalistes ainsi que 10.000 soldats républicains. L'idée du gouvernement est de le réinhumer dans le cimetière ou repose son épouse. Le recours des descendants du dictateur qui s'opposaient au transfert de la dépouille, fait l'objet depuis plus d'un an d'un bras de fer avec le gouvernement socialiste. Pedro Sanchez avait fait de ce dossier une priorité afin que le lieux ne soit plus un rassemblement de nostalgiques du franquisme.