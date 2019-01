La jeunesse tunisienne en détresse

Il y a des anniversaires qui ne se célèbrent pas. Ou plus. "Elle a servi à quoi cette révolution, je vous le demande ! Des jeunes de Kasserine sont morts en 2011. Si nous avons fait la révolution, c’est parce que nous avions besoin de travailler. On ne cesse de nous promettre du travail, et RIEN ! Le secteur privé est sinistré. L’Etat ne nous engage pas."8 ans après la chute de Ben Ali, la révolution laisse un goût très amer à Kasserine.

C’est dans cette région que s’est déclenché la colère populaire qui a mené le 14 janvier 2011 à la chute de Ben Ali.

Aymen a aujourd’hui 37 ans. Il est diplômé. Il n’a jamais réussi à trouver un travail : "Je n’ai pas de boulot, je n’ai pas de maison, je n’ai pas pu me marier. Je n’ai plus d’espoir. Mes rêves sont brisés." À ses côtés, une trentaine de jeunes campent depuis près d’une année devant les portes du gouvernorat. Ils réclament un emploi. Faute d’avoir pu trouver dans le secteur privé, ils réclament que l’Etat leur viennent en aide. En vain. La fonction publique n’engage plus. Elle doit être allégée, ses caisses sont vides.

Le chômage touche 30% des jeunes diplômés. Un chiffre qui refuse de diminuer depuis 2011. À Kasserine, les jeunes n’ont plus le courage d’espérer une nouvelle révolution. Ecœurés, fatigués, déprimés.