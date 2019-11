La jeune Belgo-nicaraguayenne, Amaya Coppens, à nouveau arrêtée au Nicaragua

De retour au Nicaragua, la jeune, Amaya Coppens, a été arrêtée, à Mayasa, à 20 kilomètres de Managua, la capitale du Nicaragua. Selon son père, elle s’était rendue dans cette ville pour apporter de l’eau à des mères de prisonniers politiques, en grève de la faim, et encerclées par la police dans une église. "Vers 23h30, heure locale, elle a été emmenée par la police vers le centre d’El Chipote, un centre de détention provisoire et tristement célèbre pour être un centre de torture. Amaya et d’autres personnes arrêtées sont, apparemment, actuellement interrogées", témoigne son père, Frédéric Coppens, que nous avons contacté, il y a quelques minutes. "Le nonce apostolique a déjà commencé des démarches pour essayer d’obtenir leur libération."

Depuis son retour au Nicaragua, elle était constamment surveillée par les autorités, d’après son père, et encore plus à Léon, la ville étudiante, où la répression était constante. "Depuis le départ de Morales, la répression s’est accentuée. Cela a été confirmé par le régime. Ces derniers jours, il y avait eu des annonces très agressives de la part de Daniel Ortega lui-même comme quoi, ils allaient recommencer les répressions contre les leaders des mouvements de protestation".

Amaya Coppens, 23 ans, avait été emprisonnée au Nicaragua en septembre 2018, pour avoir, selon les autorités locales, commis des "actes terroristes" à l'instar d'autres militants étudiants. Née à Bruxelles de mère nicaraguayenne et de père belge, élevée au Nicaragua, elle s'est vue accusée d'être parmi les meneurs qui ont érigé des barricades et incendié un bâtiment de l'université lors de manifestations contre le gouvernement de Daniel Ortega, dans la ville de Leon (ouest du pays), où elle était étudiante en 5ème année de médecine. Membre du Mouvement du 19 avril, elle avait été interpellée avec d'autres étudiants, lors d'opérations de police où des armes auraient été saisies. Elle avait été relâché, en juin de cette année, en vertu d'une loi d'amnistie du gouvernement nicaraguayen.