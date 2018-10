La Hongrie, l'eldorado pour ceux qui "ne se sentent plus chez eux dans leur pays à cause des étrangers"

Multuculturalisme et ouverture sont loin d'être des valeurs phares en Hongrie... Son président Viktor Orban est connu pour ses décisions radicales en terme d'immigration, et ses prises de position assez extrémistes. De quoi attirer certains Européens qui ne supportent plus de voir des étrangers dans leurs pays. L'émission Complément d'Enquête de France 2 a été à la rencontre de ces personnes que l'on pourrait considérer comme des migrants quittant leur pays pour raisons racistes, la RTBF a pu récupérer leurs images.