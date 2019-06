La Haute-Savoie prend des mesures contre la surfréquentation du Mont-Blanc

Nouveauté depuis samedi pour les candidats à l’escalade du Mont-Blanc, un arrêté interdit désormais l’ascension du plus haut sommet d’Europe pour ceux qui n’ont pas de réservation préalable dans l’un des trois refuges de l’itinéraire, "le Goûter", "la Tête rousse" et le "Nid d’aigle".

C’est le préfet de Haute-Savoie qui a pris cette décision avec l’appui des autorités locales et des acteurs locaux du secteur. Dans la commune de Saint-Gervais, point de départ traditionnel des ascensions, on se félicite de cette décision. Jean-Marc Peillex, le maire de Saint-Gervais, précise que la réflexion était déjà en cours bien avant que les images des embouteillages sur l’Everest ne fassent le tour du monde.

"Je me bats depuis 15 ans en faveur de cette régulation et l’année dernière tout le monde m’a rejoint. Quand on a vu qu’un guide avait été frappé, que des cordées ont été bousculées, qu’il y a eu un début d’émeute dans le Refuge du Goûter, on s’est tous dit ici que trop c’est trop !", nous explique l’élu qui précise que les dispositions légales existent déjà et qu’elles vont simplement être appliquées de manière stricte à l’avenir, "Ce sont des règles de bon sens ! On ne prépare pas sa montée du jour au lendemain, on ne va pas dans un refuge sans réserver sa place. Et s’il n’y en a pas, on fait son ascension un autre jour. C’est aussi simple que ça mais certains ne semblent pas vouloir l’entendre."

Le Mont-Blanc attire chaque année près de 25.000 alpinistes, un total qui n’est pas problématique en soi. C’est le manque d’organisation de certains qui créent les embouteillages ponctuels. Désormais, un non-respect de ce règlement coûtera jusque 300.000€ d’amendes aux alpinistes récalcitrants. Les autorités précisent que la surfréquentation entraîne de graves problèmes sur les pentes enneigées, tant au point de vue sanitaire que pour la sécurité de tous.