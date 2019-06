La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis a de lourdes conséquences sur les États pro-Trump

Entre la Chine et les Etats-Unis, les rapports commerciaux ne sont pas au beau fixe. On parle même souvent de "guerre commerciale". Depuis plus d'un an les deux pays s'affrontent à coup de taxes et représailles. Ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque à partir de ce 1er juin, de nouvelles taxes seront imposées par la Chine sur des centaines de produits américains.

Ces nouvelles mesures entrent en vigueur en réponse à des droits de douane mis en place il y a quelques semaines par Donald Trump. Un pari alors risqué pour le président. Aux Etats-Unis de nombreux Etats ruraux qui sont plutôt favorables à l'actuel président Donald Trump sont frappés de plein fouet par ces hausses des taxes.

De lourdes répercussions

En Pennsylvanie, l'un des "swing States", qui avait fait basculer l'élection en faveur de Donald Trump, petites grandes ou moyennes entreprises et tous types de commerces sont touchés par la guerre des taxes entre Washington et Pékin. C'est le cas de Michael Strange, qui détient l'entreprise "Bassets Ice Cream", et est très remonté contre la politique de Donald Trump. "En réponse aux taxes imposées par les Etats-unis, la Chine a ajouté des taxes de 25% sur les glaces, en plus de celles déjà en place…, se plaint le chef d'entreprise. Cela fait une énorme augmentation pour nos clients en Chine. L’incertitude abaisse notre chiffre d’affaire et nous empêche de trouver de nouveaux clients chinois."

Et cette différence se marque directement sur son chiffre d'affaire. Son entreprise exportait jusqu’à 20% de sa production vers la Chine avant l'élection du magnat de l'immobilier. Aujourd'hui, il est bien loin de son taux d'antan puisqu'il frôle les 5%.

Un recul de Donald Trump à prévoir?

Mais à en croire les travailleurs de la région, c'est le secteur agricole qui est de loin le plus touché dans cet Etat rural du Nord-est des Etats Unis. Certains ont accusé de lourdes pertes dans leur exploitation. Cela veut-il dire que Donald Trump n'aura pas un bon score lors de la présidentielle du 3 novembre 2020 ? Pas si sûre à en croire un producteur de soja : "Je voterais à nouveau pour lui parce qu'il secoue les choses pour amener le changement, salue-t-il. Les gens n'aiment pas cela, les gens n'aiment jamais le changement. Mais parfois on a besoin de quelqu'un comme lui qui fais bouger les choses et je crois qu'il le fait très bien."

Voilà qui accentue le flou, tant pour le scrutin à venir que pour l’issue de cette guerre commerciale qui risque de peser sur l’économie américaine.