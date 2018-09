La Grèce se barricade face à une vague de tempêtes et de pluies

Les autorités grecques ont ordonné jeudi la fermeture jusqu'au week-end des écoles dans la région d'Athènes et appelé la population à la prudence face à l'intensification prévue d'une vague de tempêtes et fortes pluies.

Le site internet de suivi des intempéries Severe-weather.eu a signalé pour sa part le risque d'un possible "medicane", un cyclone méditerranéen, entre Italie et Turquie à partir de samedi. Il a ainsi révisé une première prévision d'un possible déclenchement de ce phénomène vendredi.

La partie sud du pays, de la mer Ionienne à l'ouest jusqu'à la Crète en passant par la région d'Athènes va être exposée à de "dangereux phénomènes climatiques" jusqu'à dimanche, a pour sa part mis en garde le Service météo grec.

Ecoles fermées, bateaux à quai

Le Service de Protection civile a en conséquence appelé la population dans les régions les plus touchées à éviter les activités extérieures, en bord de mer et à proximité des arbres, et à prévenir la chute d'objets.

La violence des vents, soufflant jusqu'à 100 km/h en mer Ionienne (sud-ouest), a déja bloqué jeudi pour la deuxième journée consécutive les bateaux dans les principaux ports en Grèce.

Les pompiers ont indiqué à l'AFP avoir reçu depuis mercredi "plus de 400 appels à Attiki, département d'Athènes, pour couper des arbres et écarter tout objet susceptible de provoquer des dégâts".

Dans le nord-ouest du pays, à Ioannina, les vents ont aussi endommagé dans la nuit le minaret de la mosquée Aslan Tzami datant du 17ème siècle et abritant le musée municipal, a indiqué l'agence de presse grecque Ana.