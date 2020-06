La Grèce espère la restitution d'une statuette antique après un litige avec Sotheby's

Le ministère grec de la Culture s'est félicité jeudi d'une décision de la cour d'appel fédérale des Etats-Unis qui ouvre, selon lui, la voie à la restitution d'une statuette antique en bronze après un litige entre la Grèce et Sotheby's. L'objet de style corinthien, en bon état et haut de 14 cm, date du VIIIe siècle avant notre ère, a précisé le ministère dans un communiqué.

Un élément "important de notre histoire sera restitué (...) après une bataille judiciaire de plusieurs mois", a-t-il commenté. L'affaire remonte à mai 2018 quand la maison de ventes aux enchères Sotheby's et une famille américaine de collectionneurs, sommées par la Grèce de lui restituer cette statuette, ont saisi la justice américaine, une démarche "inédite" alors sur le marché de l'art antique, selon Athènes. "C'est la première fois dans les annales judiciaires qu'une maison de vente aux enchères a intenté une action contre un Etat", a assuré le ministère. "D'habitude, ce sont les Etats qui revendiquent les pièces mises en vente aux enchères", a-t-il souligné.

Prix initial "entre 150.000 et 250.000 dollars"

Athènes a réclamé la restitution de cette pièce en tant qu'élément de son patrimoine culturel. Dans son catalogue, Sotheby's avait à l'époque qualifié la statuette de "grecque" et son prix initial était fixé à "entre 150.000 et 250.000 dollars" (soit à entre 131.000 et 219.800 euros). Les plaignants avaient demandé à la justice américaine de reconnaître que l'Etat grec n'avait pas de droit de propriété sur cet objet et qu'il n'y avait aucun fondement pour son rapatriement.

Mais Athènes a soutenu qu'obtenir sa restitution était un droit souverain de la Grèce et que le jugement de l'affaire n'incombait pas à la juridiction américaine, ce qui a été rejeté en première instance aux Etats-Unis.

Athènes a obtenu gain de cause en appel et le jugement a été renversé. La ministre Lina Mendoni a qualifié cette décision de "succès international important contre le trafic d'antiquités" et souligné que son ministère oeuvrerait au "rapatriement" de cet objet.