La Grande Barrière de corail peut-être classée "patrimoine en péril" : les dégâts sont bien là

Selon la Great Barrier Reef Foundation , on y trouve six des sept espèces de tortues marines, 30 espèces de dauphins et de baleine, plus de six cents types de corail…

La Grande Barrière de corail se situe au large des côtes australiennes du Queensland. Elle court sur 2300 km : elle est plus longue que l’Italie. On la désigne parfois comme “la forêt tropicale de l’océan”, une manière de la comparer à la forêt amazonienne, poumon de la planète. “C’est l’équivalent sous l’eau”, sourit Séverine Fourdrilis, chercheuse postdoctorante à l’Institut royal des Sciences naturelles , qui va bientôt partir travailler pour l’Australian Institute of Marine Science .

La Grande Barrière de corail souffre et se détériore. Koen Cuypers, porte-parole du WWF, rappelle qu’en 2016 “on a relevé la plus grande mortalité de coraux jamais enregistrée sur la Grande Barrière, avec une zone affectée d’environ 1100 km.”

Car oui, les coraux sont marrons beiges. “Les couleurs roses, bleues fluo, c’est beau sur les photos mais ce ne sont pas leurs couleurs naturelles. Ils prennent cette couleur quand ils sont en train de mourir, de blanchir, quand ils ont déjà expulsé les algues. C’est une réaction, ils produisent ces pigments colorés pour se protéger de la lumière qui est normalement absorbée par les algues. C’est comme une crème solaire si vous voulez.”

Un corail blanc n’est pas encore un corail mort. “Ils n’ont plus d’algues pour se nourrir mais ils peuvent encore attraper des proies comme des petites crevettes. Mais ce n’est que temporaire. Si la chaleur persiste, ils ne récupèrent pas leurs algues et finissent par mourir.”

Quels sont les dangers qui la menacent ?

Les hausses de la température de l’eau dues au réchauffement climatique provoquent leur blanchissement.

L’acidification de l’eau perturbe leur croissance. Le CO2 lié aux activités humaines est absorbé par les océans et les rend plus acides. “Les coraux ont un squelette calcaire, détaille Séverine Fourdrilis. Vous nettoyez votre évier avec du vinaigre pour faire partir le calcaire, pour le dissoudre : imaginez l’effet sur les coraux. Ils n’arrivent plus à renforcer leur squelette, à grandir.”

Les cyclones endommagent aussi les récifs coralliens. A cause du réchauffement climatique, les cyclones sont plus fréquents et plus puissants. Ils abîment donc plus le corail déjà affaibli.

Les ruissellements agricoles constituent un autre danger. “Les engrais enrichissent l’eau en nutriments, et les particules de terre, les sédiments, rendent l’eau trouble, or les coraux préfèrent une eau limpide et pauvre en nutriments. Et puis, il y a aussi les pesticides qui sont toxiques.” “La pollution agricole est un des principaux moteurs du déclin du récif” ajoute le porte-parole du WWF.

Les acanthasters pourpres dévorent le corail. Or, on assiste depuis quelques années à la multiplication d’épisodes invasifs. “Les scientifiques craignent que la combinaison de ces invasions d’étoiles de mer dévoreuse de coraux et des épisodes de blanchissements de plus en plus fréquents empêchent la Grande Barrière de corail de se rétablir,” alerte Koen Kuypers.

Divers projets miniers (mine de charbon, notamment) ont aussi menacé ou menacent encore le site.