La France renomme six arrêts de métro pour célébrer la victoire des Bleus

Le groupe RATP renomme momentanément six stations de métro pour fêter la deuxième étoile de la France. Dans un communiqué de presse ce lundi 16 juillet, la Régie autonome des transports parisiens a voulu rendre hommage à l'équipe avec l'ensemble de ses voyageurs.

[ #MercilesBleus ] La #RATP célèbre l’ @equipedefrance sur son réseau. On vous dévoile 6 nouvelles stations de métro en l'honneur des Bleus #ChampionsDuMonde ! Toutes les infos https://t.co/9TdZq7Uwmp #FiersdetreBleus pic.twitter.com/lAGJhLuBm8

Six arrêts vont changer de nom durant une journée : Avron devient "Nous Avron Gagné", Charles de Gaulle-Etoile devient "On a 2 Étoiles", Victor Hugo devient "Victor Hugo Lloris", Bercy devient "Bercy les Bleus". Notre-Dame des Champs devient " Notre Didier Deschamps" et l'arrêt Champs-Elysées-Clémenceau se transforme en "Deschamps Elysées-Clémenceau".

Ces six nominations exceptionnelles représentent "autant de clins d'oeil aux champions du monde français", explique la RATP.