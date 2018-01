La France embarrassée par l'arrestation d'une djihadiste en Syrie

Emilie König, c'est le nom de cette djihadiste française arrêtée en Syrie. Et ce nom fait couler beaucoup d'encre outre-Quiévrain. La jeune femme de 33 ans avait rejoint les djihadistes du groupe terroriste État islamique en 2012. Le mois passé, elle a été arrêtée par les milices kurdes en Syrie, les YPG.

Emilie König fait cependant reparler d'elle cette semaine : elle apparaît dans une vidéo des services de propagande kurdes.

Cette jeune femme est devenue en quelques jours un cauchemar pour les autorités françaises, parce qu'elle ouvre le débat sur l'autorisation de retour en France pour les femmes djihadistes... Et c'est une option dont les autorités françaises ne veulent pas entendre parler.

La mère de la jeune femme, qui est originaire de Lorient en Bretagne, affirme que sa fille s'est repentie. Mais elle précise que sa fille est maltraitée depuis son arrestation : elle serait privée de nourriture et enfermée dans des conditions très rudimentaires. Ce sont les informations que la jeune femme lui aurait données par téléphone il y a quelques semaines.

Mais dans la vidéo diffusée ce lundi soir par le service de presse des YPG, ces milices kurdes basées en Syrie et en Irak qui la détiennent, Emilie König, maquillée et non voilée, affirme le contraire, comme le montre la vidéo ci-dessous.