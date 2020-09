La France durcit le ton, la Belgique l'assouplit, mais l'épidémie est en hausse dans les deux pays: comment l'expliquer?

La coïncidence des deux annonces a pu frapper les esprits: alors que la Belgique venait d'annoncer un assouplissement de certaines mesures, comme l'abandon du port du masque généralisé en extérieur, ou les contacts sociaux sans distanciation un peu élargis, la France de son côté hissait le drapeau rouge avec une série de nouvelles mesures selon le "degré de rouge", les plus spectaculaires allant jusqu'à la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille.

Mais à bien y regarder, ces mesures ne sont pas aussi contradictoires qu'on ne pourrait le penser:

1. La situation semble plus grave en France, selon la plupart des indicateurs

Selon les derniers chiffres de l'ECDC, qui compare les taux d'incidence sur une période de deux semaines, la Belgique enregistrait 125 cas pour 100.000 habitants (ce chiffre a aujourd'hui grimpé à 140), la France 198. Bien sûr, comme on décèle aussi des asymptomatiques, ces chiffres dépendent aussi du nombre de tests. C'est pourquoi il est intéressant de comparer le pourcentage de tests positifs. Il est actuellement de 4,1% pour la Belgique, il vient de monter à 6,2% en France. Enfin et surtout, si l'on s'inquiète chez nous de la hausse des hospitalisations avec des pic de 70 et 71 admissions en 24 heures ces derniers jours, la France a elle atteint un pic de 783 patients hospitalisés le mardi 22 septembre. La population est il est vrai 5 fois plus nombreuse, mais c'est plus de 10 fois plus d'admissions.

Et la situation est particulièrement aigüe dans certaines régions: selon le ministre de la Santé Olivier Véran, "au rythme actuel on peut s'attendre à ce que 40% des capacités régionales de réanimation soient utilisées pour des patients Covid au 10 octobre, 60% le 25 octobre et 85% aux alentours du 11 novembre".

Bref, sans mesure, on y courait droit à la saturation.