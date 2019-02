La France a la fièvre du grand débat

Ce soir, c’est grand débat… Voilà le genre de propos qu’on entend dans les villes et villages de France depuis la mi-janvier. Et ça va continuer jusqu’à la mi-mars. Déjà près de 4000 réunions répertoriées et elles sont plus nombreuses dans les départements où la contestation des gilets jaunes s’est davantage exprimée. Dans la France des villages et des petites villes, loin des grands pôles urbains. Ce n’est pas là que le chômage bat des records mais c’est là que le sentiment d’abandon est le plus fort. Le président a lancé le grand débat pour, dit-il, transformer les colères en solution. Mais comment ça se passe au fond ?

Varennes-Vauzelles, à l’ombre de la SNCF

Nous nous sommes rendus dans une municipalité étroitement liée à l’histoire du rail. Le grand atelier de réparation des locomotives entre Paris et Lyon, aux portes de Nevers. Depuis la seconde guerre mondiale, le maire y a toujours été communiste. Jusqu’à ce qu’en 2014 une coalition qui rassemble centre gauche et centre droit crée la sensation. Comme la fin d’une époque… A Varennes-Vauzelles, et dans la région, on trouve du boulot mais on connaît aussi le déclin démographique. Depuis trente ans, la population diminue, comme c’est le cas aussi à Nevers. Les jeunes qui font des études s’en vont à Paris, Dijon, Clermont-Ferrand ou Lyon et souvent ils ne reviennent pas. D’où un sentiment d’abandon dont la contestation des gilets jaunes est un écho.

« Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? »

La question est emblématique du grand débat national. C’est la deuxième qui figure sur le questionnaire officiel remis aux participants. A la réunion de Varennes-Vauzelles, ils étaient à peu près 75 citoyens à être venus. En pleine semaine, de 18h à 20h30. Preuve que quand on leur demande leur avis, les Français sont nombreux à se mobiliser.

Mais un débat, ce n’est pas simple à cadrer. Il faut accepter de rester dans le sujet et gérer le temps avec efficacité. Tout se passe par table de 8, on discute 10 minutes puis un rapporteur vient faire part des propositions émises par la table. Lesquelles sont alors notées par la secrétaire de mairie qui les affiche sur grand écran et envoie le document à Paris. La synthèse risque d’être compliquée…

A la table où j’ai assisté à la discussion sur la question d’une fiscalité plus juste et plus efficace, on a évoqué un contrôle accru contre la fraude. Rien de révolutionnaire : c’est ce que chaque gouvernement en manque d’inspiration écrit quand il confectionne son budget. On a également proposé de diminuer la TVA et de la compenser par une hausse sur le revenu. Mais tout le monde n’était pas d’accord. En même temps, comme me le confiait un participant, il est bien difficile de trouver des solutions appropriées en aussi peu de temps. C’est toute la limite du débat.

Trois cent mille Français qui discutent ?

En même temps, comme disait le candidat Macron avant de devenir président, il est extraordinaire qu’autant de Français discutent avec passion de thèmes aussi techniques et complexes. Si on estime que 75 personnes est une moyenne de participants par réunion, avec 4000 réunions pour tout le pays, cela fera tout de même 300.000 Français mobilisés au cours de cet hiver. Pour le président Macron, c’est un réel succès à condition de ne pas les décevoir ensuite et de doucher les enthousiasmes qu’il aura lui-même suscités…