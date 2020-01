La folie des sex-toys s'empare du CES, le consumer electronics show de Las Vegas

L’an dernier, un tel étalage n’aurait pas eu droit de cité. En 2019, les organisateurs du salon avaient même retiré un prix d’innovation à Osé, un prototype de sex-toy qualifié " d’immoral, obscène et profane", se souvient Lora Haddock DiCarlo, l’inventeuse de ce double stimulateur à clitoris et point G.

On trouve des choses étonnantes au salon de Las Vegas. Parmi les stands du salon de l’électronique grand public à Las Vegas (CES), les vibromasseurs, les boules de geisha et les minis-vibrateurs en forme de cônes glacés sont fièrement exposés.

La marque s’est fait connaître avec sa technologie d’ondes de pression pour stimuler le clitoris, et s’apprête à lancer une application connectée à certains jouets, qui permettra de les contrôler avec l’intonation de la voix, notamment.

Les sex-toys sont censés aider à se détendre, à éduquer, à se remettre après l’accouchement, à favoriser les relations longue durée ou longue distance, à l’émancipation des femmes et donner du plaisir. Mais cette dimension arrive bien après la santé parmi les arguments mis en avant par les fabricants, soucieux de respectabilité. "Les sex-toys ont une connotation extrêmement négative", remarque Jérôme Bensimon, le président de la société Satisfyer. "Donc on s’est rebaptisés + société de bien-être sexuel + ".

Produits courants

"Les sex-toys sont des appareils électroniques de grande consommation, mais ils ne sont pas traités comme tels", regrette Janet Lieberman-Lu, cofondatrice de Dame Products, qui fabrique des petits vibrateurs à clitoris. "Alors qu’ils sont plus courants dans les foyers que beaucoup d’autres produits qu’on trouve au CES". Sa société a intenté une action en justice contre le métro de New York, qui autorise les publicités pour les médicaments contre l’impuissance sexuelle, et les références humoristiques à la sexualité, mais pas les jouets sexuels.

"Dire que les érections sont une question de santé mais que les vibrateurs féminins sont obscènes, cela revient à dire que les hommes sont censés pouvoir avoir des relations sexuelles et que les femmes ne sont pas censées en tirer du plaisir. Et cette vision nourrit la culture du viol", assène-t-elle.

Le plaisir est synonyme de santé, martèlent tous ces entrepreneurs qui se sont convertis à l’industrie des sex-toys après une première vie professionnelle dans l’électronique, la médecine ou la beauté. Ils se sentent investis d’une mission d’éducation, alors que les manuels scolaires commencent à peine à inclure la forme et la taille du clitoris.

"Tout le monde veut parler de sexe, mais c’est souvent difficile, à cause de la peur du rejet", constate Soumyadip Rakshit, président de Mystery Vibe, qui conçoit des vibromasseurs pour les organes féminins et masculins avec des fonctions ciblant les troubles de l’érection ou les cicatrices dans le vagin après l’accouchement.