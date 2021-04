La floraison des cerisiers au Japon plus précoce que jamais : le réchauffement climatique en cause

L’an dernier, les premières fleurs étaient apparues le 14 mars. En 2019, le 21. Un premier record avait été établi il y a 11 ans, lorsque des cerisiers avaient commencé à fleurir le 10 mars dans la ville de Kochi.

De floraison "plus précoce", à "beaucoup plus précoce", l’agence ne peut que constater que dans toutes les régions du pays, la situation est identique : les températures relevées ces derniers mois ont été partout plus élevées.

De la dormance à la croissance

Or, explique l’agence sur son site, le moment où les fleurs de cerisier fleurissent dépend du changement de température par rapport à l’automne de l’année précédente. Les boutons floraux qui forment la base des fleurs de cerisier sont créés à l’été de l’année précédant la floraison et atteignent celle-ci par deux processus : la dormance et la croissance.

Même si des boutons floraux se forment, ils ne poussent pas immédiatement et passent d’abord en dormance, pour survivre à l’hiver froid et court. Le cerisier rompt ensuite cette dormance, et se réveille. À ce stade, plus la température est élevée, plus le degré de croissance est élevé. Et l’agence a relevé une moyenne de 12, 4° au mois de mars, pour 8,6° en 1953.