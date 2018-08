La fin du soutien européen pour une Grèce à la population stigmatisée

Une porte condamnée. Aujourd'hui, elle sépare en deux l’appartement de la famille Rompapas. "Avant, il faisait 140 mètres carré. Mais avec la crise, notre fils Nikos a perdu son travail. Il a une femme et trois enfants et ne pouvait pas se permettre de garder sa maison. Alors, on a décidé de les accueillir chez nous", explique Kostadinos, le patriarche.

Pour Nikos, vivre ici, c’est une nécessité : "Cet appartement est trop petit pour nos trois adolescents. Ils ont de 10 à 17 ans et vivent dans une seule chambre. On aurait dû déménager depuis longtemps mais dans les conditions actuelles, cela n’est pas possible."

Evangelina, la grand-mère prépare tous les repas, cela permet à la famille de diminuer encore les dépenses. Le cas de la famille Rompapas n’est que l’illustration de ce qui se passe dans tout le pays. "Depuis dix ans, avec la crise, les réunifications sont nombreuses car il y a des besoins. On est arrivé à un point où certaines familles qu’on connait retirent les grands-parents des maisons de retraite pour les garder chez eux. Cela leur permet de récupérer leur retraite et ainsi faire baisser les frais des ménages. Souvent, cela ne se passe pas très bien surtout si les plus âgés sont malades mais nous n’avons pas le choix." explique-t-elle.

Les ineffaçables cicatrices d'une profonde crise

Aujourd'hui, la Grèce tente de se relever mais le taux de chômage a doublé. Près de 400.000 Grecs ont quitté le pays pour travailler à l'étranger et le taux de natalité est le plus faible jamais enregistré depuis 1946. Tout le monde ou presque est marqué par huit années d'austérité.

Ce lundi, la Grèce quittera officiellement la tutelle de ses créanciers pour recommencer à se financer seule sur les marchés. En huit ans, la République hellénique aura pu bénéficier de 273,7 milliards d’euros d’assistance. En contrepartie de ces prêts, Athènes a dû mettre en œuvre pas moins de 450 réformes. "Jamais encore un pays de l’Ouest n’avait eu à subir un tel plan d’économie en temps de paix. Les choix politiques imposés au pays ont eu des effets inverses de ceux souhaités au départ." explique Alexis Haritsis, ministre de l’économie adjoint.

En Grèce, la plupart des salaires ont presque diminué de moitié, 400.000 Grecs ont quitté le pays pour travailler d’autres pays, les pensions ont baissé 23 fois en 8 ans. Et elles baisseront encore au 1er janvier. Le gouvernement avait promis de supprimer la taxe d’habitation, ce ne sera pas le cas. Pire, elle sera même augmentée. Beaucoup se demandent donc si la fin de la tutelle n’est pas que symbolique. Car dans les faits, les experts sont formels, il y aura encore des réformes.