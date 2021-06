La filiale américaine de JBS, un des leaders du secteur de la viande, victime d'une cyber-attaque

La filiale aux Etats-Unis du géant agroalimentaire brésilien JBS, un des leaders mondiaux du secteur de la viande, a annoncé lundi être victime depuis dimanche d'une "cyber-attaque organisée". "JBS USA a découvert qu'elle était visée par une attaque de cyber-sécurité organisée affectant plusieurs des serveurs sur lesquels sont basés son système informatique en Amérique du Nord et en Australie", a fait savoir l'entreprise dans un communiqué, sans préciser la nature de cette attaque.

Tous les systèmes affectés ont été arrêtés et les autorités saisies, a précisé JBS USA, ajoutant que ses systèmes de secours n'avaient pas été affectés par l'incident. "A ce stade, l'entreprise n'est informée d'aucun mauvais usage des données concernant ses clients, ses fournisseurs ou ses employés résultant de cette situation", a ajouté JBS USA, avertissant tout de même que des transactions avec ses clients et fournisseurs pourraient être "ralenties".

JBS, spécialisée dans les produits à base de boeuf, de poulet et de porc, est l'une des plus grosses entreprises agroalimentaires du monde. Outre le Brésil et les autres pays d'Amérique latine, elle est présente aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.