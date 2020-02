La famille grand-ducale du Luxembourg épinglée pour ses dépenses excessives et sa gestion du personnel

L’été dernier, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a demandé à l’ancien inspecteur des Finances, Jeannot Waringo, d’étudier les dépenses de la Cour luxembourgeoise. Une chose inédite pour le pays. Ce 29 janvier, le rapport a été publié dans la presse luxembourgeoise, et il n’a pas manqué de susciter une certaine polémique dans le pays.

Si on apprend dans ce rapport que le budget alloué aux frais de la famille royale pour 2020 sera de "seulement" 10,6 millions d’euros - un chiffre en baisse puisque diminué de 500.000 € pour cette année à cause du décès en avril 2019 du Grand-Duc Jean -, l’on apprend tout de même que beaucoup de dépenses sont en fait greffées à des ministères, selon le Luxemburger Wort, qui se base sur le rapport.

Entretien du palais ? 233.000 €, à charge du ministère du Développement durable. Rénovation du château de Colmar-Berg ? 946.000 €, à charge du même ministère. Pareil pour les dépenses énergétiques (gaz, électricité, eau), qui dépasse les 310.000 euros.

Pour ce qui est de la sécurité des résidences et des différentes escortes, c’est le ministère de la Défense qui la prend en charge. Des chiffres à retrouver en détail dans le rapport.

De quoi alourdir la facture pour les citoyens. Le coût moyen estimé par Luxembourgeois s’élève à un peu plus de 17,6 € par an, selon le Luxemburger Wort.

De plus, les nombreux voyages de Maria Teresa Mestre, en particulier à Paris, et les transfert présumé d'argent public vers des associations ou organisations qu'elle parraine posent question quant à la gestion de l'enveloppe. Et niveau télécommunication et frais postaux, le chiffre s'élèverait à environ 600.000 € et n'est pas facturé à la famille royale. Une gratuité remise en question par certains.