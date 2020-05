La famille du journaliste Jamal Khashoggi "pardonne" à ses tueurs

Jamal Khashoggi étranglé et démembré au Consulat saoudien - JT 19h30 - 31/10/2018 On en sait un peu plus sur la mort du journaliste saoudien Jamal Kashoggi. Le procureur en chef d'Istanbul a annoncé qu'il était mort étouffé dès son entrée au consulat d'Arabie Saoudite, son corps a ensuite été démembré.