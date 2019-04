La famille d'El Chapo s'apprête à lancer une ligne de vêtements à son nom

Des jeans, des maillots et des chemises El Chapo seront bientôt une réalité. Le baron de la drogue mexicain Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán et sa famille ont décidé de lancer leur propre marque de prêt-à-porter à son nom. Les designs seront basés sur des concepts qu’il a imaginés il y a des années.

Enfermé dans une prison américaine, Joaquín Guzmán ne chôme pas : il a donné son aval à sa femme et à sa fille pour lancer une marque de vêtement à son nom. Légalement, il ne pourra pas toucher de revenus mais sa femme Emma Coronel Aispuro bien. La femme de 29 ans, ancienne miss de Canelas, supervisera l’entreprise « Je suis très heureuse de débuter ce projet, qui est basé sur des idées et concepts que mon mari et moi avons depuis des années. C’est un projet dédié à nos filles », explique-t-elle à CNN

« Il voulait pouvoir mettre sur pied quelque chose – une entreprise légitime – pour le bien de sa femme et de ses deux filles », a dit Michael Lambert, un avocat de Guzmán. « Il aime sa femme et il aime ses filles. Il veut les préparer pour le futur. »

Le site est déjà fonctionnel mais pas encore complet. Emma Coronel prévoit un lancement pour l’été 2019.