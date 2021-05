La douleur des rescapés 100 ans après le massacre raciste de Tulsa aux États-Unis : "J'entends encore les avions nous survoler"

"Je n’oublierai jamais la violence de la foule hargneuse de Blancs lorsque nous avons quitté la maison. Je vois encore des hommes noirs se faire tirer dessus et les corps noirs gisant au sol dans la rue", a-t-elle relaté devant l’audience présente. Au-delà des images, ce sont les sensations et les odeurs qui ont refait sur face lorsque la centenaire s’est remémoré les faits. "Je sens encore la fumée et je vois le feu. Je vois encore les commerces noirs être incendiés. J’entends encore les avions nous survoler. J’entends les cris."

En 1920, alors que la première guerre mondiale se termine, les vétérans reviennent sur le sol américain et envahissent le marché du travail. Le sentiment anti-noir est à son apogée. La ségrégation est massivement répandue sur le territoire américain et Tulsa n’échappe pas aux lois Jim Crow, qui imposent une différence de traitement entre Américains blancs et noirs dans les lieux publics. En bref, à cette époque, les personnes noires n’ont pas le droit d’accès aux bâtiments réservés aux Blancs.

Et les tensions partent d’un événement anodin. Le 30 mai 1921, un cireur de chaussure afro-américain prénommé Dick Rowland rentre dans un immeuble où se trouvent les seules toilettes réservées aux Noirs du quartier. Dans sa course vers le petit coin, il marche sur le pied – ou trébuche et se rattraper au bras de la jeune femme, les versions divergent - de Sarah Page, une jeune femme blanche alors âgée de 17 ans. Elle pousse alors un cri qui alerte les employés des bâtiments voisins.

Le jeune Dick s’enfuit alors, bien conscient qu’à cette époque, les Noirs sont régulièrement pointés du doigt et blâmés sans motif réel. Voyant la fuite de cet Afro-Américain, les voisins pensent que Sarah Page a été victime d’une agression et préviennent les autorités.

Une lutte raciale violente

Le lendemain, la police intercepte celui qui est jugé par l’opinion publique blanche coupable et emmènent Dick. L’information n’échappe pas aux médias, malgré que Sarah Page n’a même pas porté plainte à l’encontre du jeune homme. Pourtant, ce détail n’est jamais précisé et il est accusé d’avoir agressé la jeune femme.

Mais c’est trop tard. Au poste de police de Tulsa, les missives en faveur d’une mise à mort de Dick Rowland arrivent en nombre et contraignent les policiers à transférer le prévenu dans la prison la plus sécurisée de la ville. Les autorités qui veulent à tout prix éviter un lynchage font tout leur possible pour protéger Dick mais la prison, située au Palais de justice de la ville, fait l’objet d’assauts de personnes blanches. Ils réclament que celui qu’ils jugent "coupable" leur soit remis et que justice soit faite mais les autorités font bloc et refusent.

Voyant ce déferlement de haine raciale, la communauté noire de Tulsa s’organise et met en place des patrouilles pour défendre le palais de justice, craignant pour la vie de Dick Rowland, d’autres lynchages ayant déjà meurtri l’endroit par le passé. Mais ces scènes d’hommes noirs, défilant, armés, ne font qu’attiser la tension déjà palpable. Les Blancs s’arment à leur tour et le nombre de personnes qui réclament qu’on leur remette le jeune noir, toujours cloîtré.

La tension est à son comble et, non content d’être désarmé, un homme blanc ordonne à un homme noir de lui remettre son arme. Ce dernier refuse et le premier coup de feu retentit. L’histoire ne dit pas qui a tiré le premier mais il n’en faut pas plus pour mettre, littéralement, le feu aux poudres. Les Blancs, amassés en foule tirent sur les Noirs, qui répondent à leur tour par les balles. Quelques secondes plus tard, dix hommes blancs et deux hommes noirs sont tués et leurs corps jonchent le sol. La colère des Blancs semble alors impossible à apaiser.

Des scènes de guerre

La soirée se poursuit par une nuit sanglante ou de nombreux affrontements opposent Blancs et Noirs, ces derniers se retranchent dans le quartier où ils vivent, Greenwood. C’est d’ailleurs là qu’après les balles, ce sont désormais les flammes qui illuminent la nuit. Des incendies sont déclarés dans de nombreux bâtiments détenus par des Noirs.