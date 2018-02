Cliquez ici pour visionner l'article long format

La DMZ (ou "zone démilitarisée") est une bande de terre longue d’environ 250 km, large de 4 km. Elle divise la péninsule coréenne depuis 1953 au 38ème parallèle. L’objectif de la DMZ est de servir de zone tampon entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C’est l’une des frontières les plus militarisées au monde. On y trouve plus d’un million de mines. C’est aussi devenu une attraction touristique.

