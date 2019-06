La DMZ, la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées: haut lieu symbolique et touristique

C'est un moment historique pour la Corée du Nord et la Corée du Sud : pour la première fois dans l'histoire, un président américain a franchi la frontière de la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux pays. Ce dimanche 30 juin, Donald Trump a serré la main de Kim Jong-un dans ce lieu hautement symbolique.

A cette occasion, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir un reportage réalisé en février 2018 par une de nos équipes dans la DMZ. Cette bande de terre longue d’environ 250 km et large de 4 km divise la péninsule coréenne depuis 1953 au 38e parallèle.

L’objectif de cet endroit est de servir de zone tampon entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C’est l’une des frontières les plus militarisées au monde. On y trouve plus d’un million de mines. C’est aussi devenu une attraction touristique.