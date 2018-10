La disparition du président d'Interpol "préoccupe" Paris

Hongwei Meng a disparu depuis le 25 septembre et un voyage en Chine. Paris "s'interroge" sur la "disparition inquiétante" du président chinois d'Interpol et se dit "préoccupé par les menaces" dont sa femme a fait l'objet, a indiqué ce vendredi le ministère de l'Intérieur.

"Poids lourd" du parti communiste

L'homme avait été nommé à la tête d'Interpol en novembre 2016. Avant cela, ce poids lourd du parti communiste avait été vice-ministre de la sécurité publique dans son pays. Sa nomination avait largement été critiquée par plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme comme Amnesty International qui affirmait que la Chine utilisait Interpol "pour arrêter des dissidents et des réfugiés à l'étranger."

Ses accusations ont toujours été balayées par Interpol (organisation qui compte aujourd'hui 192 pays et qui permet aux polices des Etats membres de favoriser la coopération en partageant des informations) qui rappelle que l'article 3 de ses statuts interdit toute ingérence en matière politique.

Réaction du ministère français de l'Intérieur

"La France s’interroge sur la situation du président d’Interpol", Hongwei Meng, dont la famille est sans nouvelles depuis le 25 septembre, et est "préoccupée par les menaces dont son épouse a fait l’objet", indique le ministère, qui précise qu'"un dispositif policier adapté (était) mis en place pour garantir (sa) sécurité".

"Le 4 octobre en soirée, les services de police ont été informés, par son épouse, de la disparition inquiétante de M. Meng", et elle a affirmé "avoir récemment reçu des menaces via les réseaux sociaux et par téléphone", poursuit la même source.

"Interrogées par le bureau de liaison d’Interpol à Pékin, les autorités chinoises n’ont pour l’heure pas apporté de précisions", indique le ministère, ajoutant que "les échanges avec les autorités chinoises se poursuivent".

Il aurait été arrêté par les autorités chinoises

Hongwei Meng a rejoint la Chine par avion depuis Stockholm, a-t-on appris de sources concordantes. Dans les pages du South China Morning, on peut lire que Hongwei Meng aurait été pris en charge à son arrivée en Chine par les autorités et cela pour être interrogé.

Le quotidien de Hong Kong dit toutefois ignorer le lieu de détention et les raisons des investigations à l'encontre du directeur d'Interpol et le ministère chinois de la Sécurité publique n'a pas commenté cette disparition pour l'instant.

Le siège mondial d'Interpol, organisation internationale de coopération policière rassemblant 192 pays, est installé à Lyon, ville où réside également la famille de Hongwei Meng. Le mandat du chinois à Interpol doit durer jusqu'en 2020.