La diplomatie du vaccin bat son plein dans le monde: Chine, Russie et Inde en tête, l'Europe "prend conscience de sa faiblesse"

Tout est bon pour redorer son blason et avancer ses pions. Chine, Russie et Inde l’ont très bien compris dans ce contexte de pandémie. Alors que l’Europe, se réserve les vaccins qu’elle produit chez elle pour ses pays membres, la Russie, la Chine et l’Inde exportent les leurs vers des pays alliés ou pour se rapprocher d’autres, avec lesquels ils espèrent nouer, à l’avenir, de meilleures relations commerciales.

Après la diplomatie des masques, la Chine a largement développé la diplomatie des vaccins. Elle n’est pas la seule à mener la danse. Russie et Inde l’ont rejointe et ils font désormais les yeux doux à leurs Etats voisins ou (futurs) alliés en distribuant leur vaccin.

Un seul pays de l’Union européenne dans le top 10 des pays les mieux vaccinés

Le vaccin est considéré comme le remède miracle pour mettre fin à une pandémie qui confine une planète entière depuis plus d'un an. Très vite, les États-Unis (vaccin Pfizer, Moderna, Johnson &Johnson), le Royaume-Uni (vaccin Astrazeneca), la Chine (Sinofarm et Sinovac) et la Russie (vaccin spoutnik V) ont été les grands gagnants dans cette course aux vaccins. Comment expliquer que l’Europe ne soit pas encore parvenue à réaliser son propre vaccin ?

Pour François Gemenne, spécialiste en géopolitique et professeur à Sciences Po Paris et à l'Université libre de Bruxelles, l’Europe vit un paradoxe : "Les premiers vaccins distribués (Pfizer et Moderna) sont américains mais mis au point par des chercheurs et des laboratoires européens. BioNtech, le laboratoire qui a mis au point le vaccin Pfizer, est allemand. Les patrons d’Astrazeneca et Pfizer sont français mais leurs vaccins sont développés aux Etats-Unis ou au Royaume Unis". Le constat n’en est pas moins crispant : les chercheurs européens préfèrent se mettre au service de firmes américaines plutôt qu’Européennes.

Pour ce spécialiste, pas de doute, l’Europe est aussi trop lente : "Alors que l’Agence américaine du médicament vient de valider le vaccin Johnson &Johnson, nous devrons attendre un mois pour que l’Europe le valide (ou pas). C’est comme ça depuis le début de la production des vaccins. Nous avons systématiquement un mois de retard sur les Etats-Unis. Or, un mois ça n’a l’air de rien mais quand chaque jour compte et amène son lot de faillites et de suicides, c’est énorme ! On sent une incapacité de l’Europe à revoir sa copie et à aller plus vite."

Nathalie Ernoult est chercheuse à l’IRIS et co-directrice de l’Observatoire de la Santé mondiale. Son constat est à peu près le même : "L’Europe prend conscience de sa faiblesse en terme d’innovation et de stratégie de la santé. De nouveaux pays dament le pion à des pays historiques sur le plan de la recherche. C’est le cas de la France qui ne propose aucun vaccin, pour l’instant, à l’inverse de la Chine ou de la Russie. L’Allemagne est parmi les seuls pays de l’Union européenne à sauver la mise avec des start up performantes comme BioNtech et Curevac".

L’enjeu, désormais, est de faire vacciner sa population, et dans ce domaine-là aussi, l’Europe ne caracole pas aux avant-postes. Les dix pays qui ont, pour l’instant, le mieux vacciné leur population sont les suivants : Israël (92,4 %), les Emirats Arabes Unis (60,82%), le Royaume Unis (30,13%), les Etats-Unis (21,77%), la Serbie (21,06%), le Chili (17,57%), le Bahrein (17,35%), le Danemark (10,26%), la Turquie (10%), le Maroc (9,75%).

Un seul pays de l’Union européenne, le Danemark, est dans le top 10. Il doit, sans doute, cette place enviable non seulement à l’efficacité de sa vaccination mais, surtout, au fait qu’il n’a hésité à racheter les vaccins non réclamés par d’autres pays, afin d augmenter ses doses disponibles.

Israël a déjà vacciné plus de 90% de sa population

Mais le pays qui tient largement la corde avec 92,5% de sa population déjà vaccinée, c’est Israël. Le gouvernement israélien a passé commande très tôt à la firme Pfizer. Il a aussi mis le prix : 56 dollars, la double dose. Pour obtenir si vite ses doses, l’Etat s’est aussi engagé à fournir au laboratoire Pfizer des données rapides et détaillées sur les effets de la vaccination à grande échelle.

Parmi les pays cités dans le top dix des pays vaccinés, certains ne sont pas du tout ceux auxquels on pouvait s’attendre : la Serbie, la Turquie, le Maroc, le Chili.

Pour François Gemenne, ces pays nous donnent une leçon d’humilité : "Nous avons beaucoup de leçons à prendre de la part de pays du sud qui sont parvenus à contenir la pandémie. Le Maroc et le Bangladesh vaccinent très rapidement. Ça fait vaciller nos certitudes de supériorité".