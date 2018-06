La diaspora turque a majoritairement voté pour Erdogan, avec de grandes disparités entre pays

Selon le journal turc Hürriyet, qui se base sur des chiffres fournis par l'agence du presse du gouvernement Anadolu Agency, la diaspora turque a voté majoritairement en faveur de Recep Tayyip Erdogan et son parti lors des élections présidentielles et législatives de ce dimanche. Près de 91,5% des votes ont été dépouillés, et l'actuel président turc est crédité de 59,6%, une victoire plus nette qu'en Turquie, où il obtient 52,6% des voix (99,7% des urnes dépouillées). Le taux de participation domestique a atteint les 86,3%, mais il est bien plus bas à l'étranger où il frôle les 50%.

En Belgique, près de 75% des Turcs ont voté en faveur du président actuel. L'opposant Muharrem Ince arrive deuxième avec 15% des voix.