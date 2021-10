"La détox numérique ultime" aux USA : complètement déconnecté, un village de Virginie fait de la résistance

Yvonne a internet dans sa maison mais dès qu’elle en sort, plus de "ding", plus de "ping", plus d’appels ni de notifications. "Cela éclaircit les idées", assure cette femme de 59 ans, propriétaire d’un magasin de souvenirs.

Traduction de Nancy Showalter : "On regarde autour, on voit les oiseaux. On remarque les oiseaux, on remarque les animaux. On s’éloigne juste de… Je ne suis pas une grande fan des portables et des réseaux sociaux, donc pour moi c’est une super pause. C’est un moment de calme dont on a besoin et on s’écoute les uns les autres. C’est merveilleux."