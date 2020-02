La désobéissance fertile, nouveau mode de vie pour vivre au plus près de la nature

Connaissez-vous la désobéissance fertile ? Ce nouveau mouvement qui nous vient tout droit de France se donne pour mission de faciliter l’installation de projets collectifs en pleine nature et de créer des micro-sociétés qui s’intègrent dans les territoires.

Les initiateurs de ce mouvement se sont fixés pour objectif " de préserver ce qu’il reste de vivant, régénérer des écosystèmes jusqu’alors détruits par les sociétés humaines et apprendre à vivre dans la nature quoi qu’en dise les lois. "

Vivre avec la nature

Pour découvrir ce mouvement, bienvenue aux " Sources du Lavandou ", situées à la croisée de la Corrèze, de la Dordogne et du Lot. C’est là que se lovent plusieurs cabanes pour apprendre à vivre au quotidien dans la forêt ! Jonathan et Caroline habitent avec leurs enfants dans l’une d’elles en tentant de vivre en parfaite harmonie avec la nature.

" L’idée de la désobéissance fertile est de recréer de nouvelles formes de société qui s’intègrent avec le vivant ", explique Jonathan, journaliste indépendant et professeur d’université. " Aujourd’hui, vous pouvez voir que nous en tant qu’humains sommes la source de toutes les destructions qui vont probablement mener à notre perte. C’est pourquoi nous disons avec la désobéissance fertile, allons au-delà de la société actuelle et créons des sociétés intégrées dans la nature. "

Ecole de la vie

Caroline, sa femme ne pourrait plus vivre autrement " On utilise notre créativité. L’être humain est un être profondément créatif. Et on a la place ici pour l’utiliser ", lance-t-elle. " On n’est pas mono-tâches. Ici c’est une école de la vie. Tous les jours, on apprend des choses différentes. "

Le meilleur exemple : la lessive. Jonathan pédale sur son vélo d’appartement récupéré à la déchetterie pour activer le tambour de la machine à laver. " C’est complètement à l’image de ce qu’on vit ici. Comme on est dans la nature, on fait des choix tout en ne se privant pas d’un certain confort. Là typiquement, on a créé une machine à laver à pédales."

Pour ce jeune homme, il n’y a plus de temps à perdre. " La situation sur la terre est à ce point critique que notre seule chance de survivre collectivement est de rêver et de créer des utopies. La planète et la gestion des terres ont été confiées à des comptables et des gestionnaires qui ont livré toutes ces ressources dans les mains d’industriels qui vont la piller, regrette-t-il. Donc nous on dit, ne nous laissons pas faire et rêvons. Parce qu’on n’a d’autres choix que d’être radical. Nous travaillons à cela en aidant les gens à construire des îlots un peu partout, et pas seulement dans la nature mais avec la nature. "

Changer la loi

Un mode de vie qui pose quand même question puisque les lois aujourd’hui n’autorisent pas de vivre de cette manière. Alors pour Jonathan, il faut changer la loi et créer des nouvelles formes de société. Mais Jean-Paul Fronty, le maire de Casteaux ne voit pas vraiment les choses de la même façon. " Déjà une petite précision : trois parcelles appartiennent à un des membres de ce mouvement mais ils sont surtout sur des terrains privés qui ne leur appartiennent pas ", précise le maire de la localité. " Donc ils ont construit sans l’autorisation des propriétaires et sans les informer surtout. Après qu’ils veuillent faire changer la loi, c’est bien mais qu’on la fasse changer et qu’ensuite on l’applique, " ajoute-t-il. " Parce que, eux, ils font et après ils demandent que la loi change. Ce qu’ils ont fait est interdit. "