La Danoise Margrethe Vestager candidate à la présidence de la Commission européenne

La commissaire européenne à la Concurrence, la Danoise Margrethe Vestager, a annoncé jeudi être candidate à la présidence de la Commission européenne dans le quotidien danois Politiken. "J'en suis", a-t-elle dit dans une interview à ce journal de référence.

Les libéraux européens (ALDE) doivent présenter dans la journée l'équipe qui doit mener la campagne des Européennes avec la candidature officieuse - car le groupe ne présente pas officiellement de candidat à des postes précis - de la commissaire danoise, dans la course pour la succession de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. "Jusqu'aux élections je vais participer (au débat) en rappelant ce que nous avons accompli les cinq dernières années", a-t-elle ajouté. Les élections européennes ont lieu du 23 au 26 mai.

►►► A lire aussi: Qui est Margrethe Vestager, celle qui fait payer des milliards à Amazon et à Apple?

Surnommée "the tax lady" par le président américain Donald Trump, la commissaire à la Concurrence, en poste depuis fin 2014, est devenue l'une des personnalités les plus en vue des institutions européennes. Le Danemark n'a toutefois pas encore confirmé qu'elle sera la candidate du pays à la Commission. "Tant que l'on n'obtient pas un non rapide, on peut espérer un oui lent", a déclaré l'intéressée à Politiken.