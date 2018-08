La crypto-monnaie petro va-t-elle sortir le Venezuela de la crise ?

Le Venezuela oblige désormais ses banques à tenir leurs comptes en petro, la crypto-monnaie nationale. Le pays avait été le premier au monde à émettre officiellement sa propre monnaie virtuelle, il est désormais le premier à tenter de se refinancer grâce à une crypto-monnaie.

Il s'agit d'un véritable coup de poker à la fois très original et très risqué pour tenter de sortir le Venezuela de la grave crise économique et sociale dans laquelle il est empêtré depuis un petit bout de temps.

Une inflation à 1 000 000%

Le Venezuela va en effet très mal. Son inflation est estimée pour 2018 à 1 000 000% par le Fonds monétaire international. Sa monnaie, le bolivar, ne vaut plus rien par rapport au dollar ou à l’euro. Le pays est frappé par des sanctions américaines et son économie s’est contractée de 40% depuis 2014. Dans ce contexte-là, le gouvernement vénézuélien se pose une question essentielle: comment se financer ? Et comment attirer à nouveau les investisseurs étrangers pour pouvoir enfin réimporter des matières premières afin de faire tourner l’industrie? Mais aussi pour réimporter les aliments de base pour la population et des médicaments aussi.

Face à ces interrogations, l’idée de Nicolas Maduro a été de créer une sorte de nouvelle monnaie virtuelle basée sur la grande force du Venezuela: le pétrole.

96% de tous les revenus du pays proviennent en effet des hydrocardbures et du pétrole. Le Venezuela se targue d’ailleurs d’avoir une réserve de 300 milliards de barils d’or noir, une des réserves les plus larges au monde.

Sans surprise, la nouvelle crypto-monnaie s’appelle donc le petro. Aujourd’hui, un baril de pétrole brut c’est environ 69 dollars. Et le petro a une valeur proche de 60 dollars, donc on n’est pas très loin. Le gouvernement vénézuélien affirme que cette crypto-monnaie varie en fonction du cours du baril de brut et des réserves pétrolières du pays. Comment? Aucune idée! Le gouvernement vénézuélien est d’une opacité totale sur toutes les questions techniques.

On a un stock qui n'est pas palpable

Pour Roland Gillet, professeur de finance à Solvay, si le but était de s’affranchir du dollar, c’est raté. "C’est une nouveauté dont on ne sait pas les conséquences d’une manière générale. Contrairement à un stock d’or que détiennent certaines banques centrales ou bien à des devises étrangères ou bien à d’autres créances, on n’a pas ici un stock fini. On a un stock qui n’est pas palpable", explique Roland Gillet.

D’ailleurs, ajoute-t-il, "vous ne pourriez pas extraire du sol tout ce qu’il y a dedans en une seule fois si vous en aviez besoin pour une couverture. La monnaie de base pour le pétrole reste quand même le dollar, donc à un moment donné, il faudra bien exprimer ça autrement qu’en baril de pétrole, et ce sera dans ce cas-ci le dollar de nouveau, qui est la monnaie de référence."

Une question se pose: ça va changer quoi pour les habitants du pays? Les Vénézuéliens ne vont a priori pas faire leurs achats en petro, tout d’abord parce qu’ils n’ont pas l’infrastructure technique pour en acheter ni les moyens financiers pour se le permettre. La monnaie ne sera a priori pas utilisée dans les commerces locaux.

Valeur très volatile

Par contre, une chose est sûre: le petro va dorénavant servir d’unité de compte à tout le pays, donc les salaires et les prix des biens et services seront aussi en partie fixés en petro. Au quotidien, la conséquence directe sera que les salaires risquent d’avoir une valeur très volatile d’un mois à l’autre en fonction de la valeur de cette monnaie, qui risque de fluctuer.

Tout va donc déprendre de la valeur du petro et c'est évidemment la grande inconnue. Parce que cette valeur de la monnaie dépendra de la confiance d’acheteurs étrangers, mais aussi des entreprises et des ménages sur place.

"C’est un vrai coup de poker avec des risques importants. Parce que quand vous commencez à faire ça, il faut que le système soit digne de confiance pour tous les intervenants", analyse Roland Gillet. "Si ce n’est pas le cas, vous décrédibilisez encore un peu plus votre système."

Le risque est d'avoir l'effet contraire à celui escompté, à savoir que tout le monde au Venezuela se détourne tout simplement de la monnaie nouvellement créée et se tourne vers le dollar, l’euro ou autre chose. Est-ce que le petro va sortir le Venezuela de la crise ? Rien n’est donc moins sûr.