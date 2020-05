La Croatie rouvre sa frontière pour dix pays de l'Union européenne

Préoccupée pour son secteur touristique frappé par la pandémie de Covid-19, la Croatie a ouvert jeudi sa frontière pour les ressortissants de dix pays de l'Union européenne, a annoncé le Premier ministre Andrej Plenkovic.

Sur la liste de ces pays figurent notamment l'Allemagne, la Slovénie et l'Autriche, dont les ressortissants sont parmi les plus nombreux à visiter chaque année la Croatie, surtout sa côte adriatique.

La Croatie a révoqué "l'interdiction temporaire de passage de frontière pour les ressortissants de plusieurs pays", a déclaré Andrej Plenkovic lors d'une réunion de son cabinet. "Nous ouvrons (...) pour le tourisme", a-t-il ajouté.

La mesure concerne également les Tchèques, les Estoniens, les Hongrois, les Lettons, les Lituaniens, les Polonais et les Slovaques.

Pays membre de l'UE, la Croatie a enregistré en 2019 la visite de près de 20 millions de touristes, dont près de 90% d'étrangers.

Des experts estiment que les revenus générés par le tourisme, secteur qui représente environ 20% du produit intérieur brut (PIB) croate, pourraient baisser de 70% cette année en raison des effets de la pandémie.

La Croatie relativement épargnée par le coronavirus

Le pays a été relativement épargnée par le nouveau coronavirus, avec un peu plus de 2.000 personnes contaminées et une centaine de décès, pour une population de 4,2 millions d'habitants. Et le gouvernement compte sur ces circonstances pour attirer les touristes pendant l'été.

M. Plenkovic a expliqué que les pays avaient été choisis selon la tendance de l'épidémie, similaire à celle dans son pays.

La Croatie a entamé le 20 mai l'ouverture de sa frontière, en autorisant l'entrée des ressortissants de tous les pays de l'UE, mais à condition qu'ils voyagent pour des raisons professionnelles ou possèdent des biens immobiliers, un bateau ou encore une réservation de logement en Croatie.

Désormais, les ressortissants des dix pays concernés par la nouvelle mesure ne seront pas obligés de justifier leur voyage. Ils devront en revanche soumettre leurs données personnelles sur un site spécial, avant de voyager afin de réduire le temps d'attente à la frontière.