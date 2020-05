La crise du coronavirus peut-elle coûter la présidence des USA à Donald Trump ?

Les États-Unis entrent dans une récession économique historique en 2020 après dix ans de croissance ininterrompue. La pandémie de Covid-19 continue de ravager des pans entiers de l’économie américaine, la première économie du monde.

Et les chiffres du chômage parlent d’eux-mêmes. Trois millions de nouveaux inscrits au chômage en une seule semaine. Près de 36,5 millions de personnes ont pointé au chômage en sept semaines. Le taux de chômage, de 14,7%, est le au plus haut jamais atteint depuis 80 ans. Un taux de chômage qui inquiète. "Ce taux va continuer de grimper. A tel point qu’aux Etats-Unis, tout le monde a le regard fixé sur le record de 24,4% qui date de 1929, lors de la grande dépression", observe Jean-Eric Branaa, Maître de conférences à l’Université de Paris II Assas (Panthéon-Assas), spécialiste de la politique et de la société américaine.

Depuis l'arrêt brutal de l'économie mi-mars en raison des mesures draconiennes - confinement de la population, fermeture des magasins non essentiels, des restaurants, restriction du transport aérien - pour endiguer la progression du virus dans le pays, jamais encore le pays n’avait autant souffert.

Donald Trump le sait : il a besoin de l’économie pour sauver son pays. Et sauver sa face, aussi. "Ce qui est extrêmement intéressant, c’est que la crise a fait apparaître un clivage qu’on n’avait encore jamais vu aux Etats-Unis", explique Jean-Eric Branaa, également auteur de ‘Rien ne sera plus comme avant. L’Amérique au temps du coronavirus.’ "La politique de Donald Trump et des républicains est claire : il faut privilégier l’économie et son redémarrage. Les démocrates se positionnent, eux, pour la santé. En opposition. Les démocrates dans la case santé et les républicains dans la case économie."

Les élections de novembre en ligne de mire

La crise du coronavirus va impacter l’élection du prochain président des Etats-Unis. C’est inévitable. Mais est-ce qu’elle pourrait coûter la réelection de Donald Trump ? "Avec lui, il ne faut jamais avancer sa défaite politique trop vite. On a vu par le passé qu’on avait tort. On voit que les Américains sont prêts à lui pardonner beaucoup de choses. Mais si on regarde l’histoire, on s’aperçoit que les Américaines ont du mal à pardonner une récession économique à un président.", affirme le professeur Jérémy Ghez, professeur d’affaires internationales et d’économie à HEC Paris, interrogé par nos confrères de France24.

Pour Jean-Eric Branaa, ce n’est pas l’économie qui fera l’élection. "Les gens ne votent pas par rapport à ce qui fonctionne. Par contre, ils votent en fonction de ce qui ne fonctionne pas. C’est le projet qui fera l’élection. Avec ‘Continuez avec moi’ pour Donald Trump alors que Biden jouera la carte de ‘restauration du projet américain’, comme l’avait fait Roosevelt à l’époque. C’est l’exact inverse de 2016 où Trump était dans la rupture et Clinton dans la continuité d’Obama."

Qu’en est-il de la popularité de l’actuel Président des Etats-Unis ? Elle augmente. Ces derniers jours, il est pointé à 46,1% de popularité. "C’est un de ses meilleurs résultats", observe Jean-Eric Branaa. "Il a atteint un pic de popularité fin mars avec 47,4%, juste après la prise des mesures. A titre de comparaison, juste après son élection, en 2016, il était à 45,5%."

Donald Trump en sauveur de l'économie

Alors que les Etats-Unis est le pays qui a payé le plus lourd tribut à la crise, sa cote de popularité ne faiblit donc pas. "Il ne chute pas. Ces supporters restent ses supporters. Pour eux, il n’est pas responsable des conséquences d’un virus qu’il n’a pas ramené aux Etats-Unis", note encore le chercheur français. Trump se positionne d’ailleurs en sauveur de l’économie américaine, comme il l’avait fait en 2016. Il est là pour assurer la prospérité du pays. D’ailleurs, Trump l’a annoncé lui-même sur Twitter : "Nous avons bâti la plus grande économie du monde. Je le ferais une deuxième fois."

Résultat ? Il veut que toute l’économie redémarre. Et vite. "Les usines doivent rouvrir "quand elles le peuvent, quand elles le veulent", a martelé le président faisant fi des mises en garde de certains experts contre un déconfinement prématuré.

Alors que les mesures de déconfinement font débat et se mettent en place en ordre dispersé aux Etats-Unis, le rebond économique paraît bien loin à l'horizon. En avril, la production industrielle a chuté de 11,2%, la plus forte baisse mensuelle de l'histoire de cet indice, a indiqué hier la Banque centrale. "A plus long terme, une demande nettement plus faible, une baisse des prix du pétrole, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, un resserrement des conditions financières et une incertitude toujours élevée limiteront considérablement la reprise après la récession actuelle", estime Gregory Daco, économiste chez Oxford Economics dans une note.

Selon lui, la production industrielle ne retrouvera pas ses niveaux avant fin de 2021. La pandémie s'est traduite par le ralentissement ou la suspension de la production des usines. Pour la seule production manufacturière, la chute est de 13,7%, "la plus forte baisse jamais enregistrée".

Plan d’aide de 3000 milliards de dollars ?

Aux Etats-Unis, des millions de personnes ont perdu leur emploi et pâtissent par conséquent d'une baisse de revenus considérable. Cela va inévitablement freiner les dépenses de consommation. La Chambre a donc adopté - une proposition démocrate -, hier, un projet d'aide de 3.000 milliards de dollars afin de lutter contre les conséquences de la pandémie aux États-Unis. Ce projet de loi comprend de nouveaux paiements directs aux Américains et près de 1 000 milliards de dollars pour les États et collectivités locales afin qu'ils assurent les salaires des employés publics "essentiels" dans les hôpitaux, les écoles.

Il prévoit également des fonds pour les petites et moyennes entreprises, la recherche sur le dépistage et le traçage, et de l'aide alimentaire pour les plus modestes. "Approuvez cette loi pour donner aux familles le soutien dont elles ont besoin. Il s'agit du peuple américain. Ce sont nos familles. Elles souffrent, elles ont besoin d'aide, nous avons les moyens et la possibilité de le faire", a déclaré la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, dans l'hémicycle.

"Un plan d’aide mort-né"

Le plan qui ne devrait toutefois pas être approuvé au Sénat, républicain. Ce texte est "mort-né", martèlent les républicains Donald Trump dont la signature est nécessaire pour qu'il entre en vigueur. La Maison Blanche et les républicains préconisent une "pause" pour évaluer l'impact des mesures déjà mise en oeuvre.

En mars, le Congrès américain avait approuvé un plan de relance titanesque de 2.200 milliards de dollars ("Cares Act"), comprenant notamment la distribution de chèques aux Américains allant jusqu'à 1.200 dollars par personne selon les revenus. Un deuxième plan d'aide de près de 500 milliards de dollars a complété le plan initial fin avril. Surnommé "Cares 2", il comprend de nouveaux paiements directs aux Américains, allant cette fois jusqu'à 6.000 dollars par foyer. La consommation, c’est pourtant le moteur de l’économie américaine. "L'amélioration de la confiance des ménages est fragile", estime d'ailleurs Gregory Daco, soulignant qu'elle restait à des niveaux associés aux périodes de récession.

Plus de 1,41 million de personnes ont été infectées aux Etats-Unis et plus de 87 493 décès en sont mortes, selon le dernier bilan de l'université de Johns Hopkins.