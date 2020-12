La crise causée par le Covid-19 a-t-elle laissé le populisme sans voix ?

L’année 2020, année de crise, marque-t-elle aussi la fin du populisme ? Donald Trump a perdu l’élection présidentielle américaine, l’Union européenne s’est finalement montrée soudée dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, le Brexit a débouché sur un compromis.

Peut-on dire que la crise de ce coronavirus a laissé le populisme, le "national-populisme" sans voix ? Il n’a pas surfé sur cette crise alors qu’il y a tous les éléments d’une crise anxiogène qui peut profiter au national-populisme ? La Première donnait ce jeudi matin la parole à Arnaud Zacharie secrétaire général du CNCD-11.11.11, auteur du livre "Mondialisation et national-populisme, la nouvelle grande transformation".

"Il y a des facteurs qui ont été défavorables et d’autres qui sont plus favorables, estime-t-il. Les facteurs défavorables, on sait clairement que l’agenda qui est mis en avant depuis le début de cette année, c’est celui de la santé, de la protection sociale, de l’État protecteur qui gèle l’économie, qui garantit le chômage technique, ou voire les emplois. Alors que le fonds de commerce du national-populisme était précisément de jouer sur cette fracture croissante entre les citoyens et les gouvernants, avec un agenda identitaire, essayer de désigner des boucs émissaires, à commencer par les immigrés."

Et d’ajouter : "Or, en plus, pour faire face à la pandémie, les gouvernements dirigés par des partis traditionnels doivent fermer les frontières, doivent prendre des décisions nationalistes pour pouvoir s’approvisionner en masques, en traitements, en vaccins. Donc, le facteur défavorable pour le national-populisme est clairement que leur fonds de commerce a, en quelque sorte, été confisqué par les gouvernements et les partis traditionnels, mais à court terme, puisqu’il va évidemment falloir gérer ensuite l’impact économique et social de cette pandémie."

Parce que si l’urgence sanitaire va passer, la réalité économique va sans doute ouvrir la voie au national-populisme, avec des inégalités qui vont s’installer.

"Ce sont évidemment les facteurs favorables au retour du national-populisme. La pandémie et la crise économique et sociale exacerbent les inégalités et l’insécurité économique et sociale, et l’État ne va pas pouvoir ad vitam aeternam geler l’économie. On risque donc, à partir de 2021, de connaître des faillites, du chômage de masse, voire des crises bancaires, et donc de voir cette fracture entre citoyens et politiques revenir de plus belle.

Et le facteur favorable au national-populisme, c’est un peu cette société de défiance que l’on constate évidemment déjà cette année, avec, par exemple, tous les épisodes des masques où les gouvernements disaient que les masques n’étaient pas nécessaires parce qu’ils n’en avaient pas à disposition pour les citoyens, et le manque de transparence sur le prix des vaccins.

Donc, on voit que les thèses complotistes pullulent sur les réseaux sociaux et c’est évidemment un terreau propice au national-populisme, qui surfe sur cette insécurité économique et sur cette défiance."

Mais ils n’en ont alors pas profité ?

"Il faut être nuancé. Trump a perdu les élections, mais il a eu plus de voix que quatre ans avant."

Et il y a encore beaucoup de monde qui admet la thèse d’une triche dans les élections.

"Disons que l’enjeu va sans doute plutôt se jouer en 2021-2022. Comment on va gérer l’impact économique et social de cette pandémie ? Est-ce qu’on va revenir dans le contexte d’inégalités croissantes, d’insécurité économique et financière et des politiques d’austérité qui vont clairement faire le lit du national-populisme, et surtout dans certains pays, comme en Italie, qui est fortement touchée ?

Il y a donc des pays qui sont évidemment plus concernés que d’autres. Mais il y a aussi une opportunité, qui est justement d’utiliser cette crise qui va nécessiter des investissements publics très importants pour reconstruire l’économie sur des bases plus justes, plus durables et qui pourraient donc résorber ce fossé entre gouvernants et gouvernés en garantissant une prospérité soutenable et partagée et en garantissant une sécurité sociale. Donc, est-ce qu’on va vers un système qui va être centré de manière durable sur la santé, sur la protection sociale, sur cet État protecteur des citoyens, ou est-ce qu’au contraire on va retomber dans les travers du passé ?

Rappelons-nous, après la crise des subprimes, c’est deux ans après que les politiques d’austérité sont arrivées, que les problèmes démocratiques et que la montée du national-populisme sont arrivés. Il ne faut donc certainement pas crier victoire, il faut être très vigilant et tirer les leçons des erreurs du passé pour ne pas retomber dans cette logique austéritaire et inégalitaire, mais au contraire mettre en avant ces enjeux de protection, de justice fiscale, de respect de l’environnement au service de la santé."

Il ne faut pas non plus dire que, que ce soit les deux options, il y en a une où le national-populisme va pouvoir quand même plus rentrer dans la brèche ?

"Oui, et même si c’est une pandémie qui est par définition mondiale, une récession mondiale, les différents gouvernements doivent évidemment gérer cette pandémie et cette récession. On va donc avoir des réponses et des succès différents d’un pays à l’autre.

Le risque est donc évidemment de voir dans certains pays la démocratie qui sort gagnante, mais dans d’autres, au contraire, le retour d’une montée du national-populisme, voire de nouveau des gouvernements, y compris en Europe, qui en tireraient les avantages.

Ici, en Belgique, on voit bien que dans les sondages, en 2020, le Vlaams Belang n’a pas baissé. C’est donc y compris un problème pour notre pays."

Il y a aussi le problème de la restriction des libertés pendant cette crise. On l’évoque même maintenant avec ces vacances et ces retours de vacances. Ça peut aussi être un lit pour le national-populisme ?

"Oui, comme je disais, c’est un peu leur agenda qui est confisqué à court terme, mais le risque est aussi que des gouvernements plus traditionnels prennent goût, en quelque sorte, à ces mesures un peu autoritaires qu’on est obligé de prendre face à la pandémie.

Et donc, là, ça serait un autre type de problème, c’est-à-dire que l’agenda national-populiste serait en quelque sorte en partie adopté par des gouvernements dirigés par des partis traditionnels. Ça ne serait donc évidemment pas une réponse valable pour pouvoir venir à bout de l’agenda national-populiste."

Est-ce que vous pensez qu’en 2021, l’État protecteur que vous évoquiez va encore être maintenu malgré tout et malgré cette crise qui va se poursuivre ?

"Je pense que c’est nécessaire parce que l’impact social de la crise, on ne l’a pas encore connu, surtout dans nos pays où on a des systèmes de protection sociale et le chômage technique, qui permettent quand même de colmater les brèches. Mais on voit bien que les dettes augmentent et qu’on ne va pas pouvoir maintenir ces dispositifs de manière indéfinie.

La question est de savoir, une fois que ces aides d’État vont disparaître, on s’attend à des faillites, à du chômage de masse, à des crises bancaires puisque les mauvaises créances vont s’accumuler dans les bilans des banques, comment les gouvernements vont gérer cet aspect économique et social de cette crise du coronavirus."

Crise qui est mondiale, évidemment.

"C’est une crise mondiale, mais qui est perçue de manière spécifique dans chacun des pays, avec des spécificités aussi en matière de forces politiques qui existent ou pas, y compris d’ailleurs dans notre pays. Entre le nord et le sud du pays, on a une offre politique qui diffère."