La CPI donne son feu vert à une enquête sur des crimes présumés contre les Rohingyas en Birmanie

Rohingyas : un an d'exil et de drame - JT 19h30 - 25/08/2018 Des dizaines de milliers de réfugiés Rohingyas sont sortis de leur cabane de fortune pour manifester, un an après le début de leur exode de Birmanie. Cette minorité apatride a fait l'objet d'une répression extrêmement violente de l'armée birmane. Certains n'hésitant pas à parler de génocide. Aujourd'hui, les Rohingyas ne font plus la Une, ils continuent pourtant de vivre dans des conditions catastrophiques.