La Cour Suprême l'affirme contre l'avis de Trump: illégal de licencier quelqu'un parce qu'il est homosexuel

En avril 2019, l’administration de Donald Trump avait refusé d’élargir aux personnes transgenres et homosexuelles le droit de bénéficier d’une protection contre les discriminations au travail.

Les défenseurs des salariés gays, lesbiennes, ou transgenres, soutenus par de nombreux élus démocrates et plusieurs grandes entreprises comme Apple, General Motors ou Walt Disney, demandaient à la Cour d’écrire noir sur blanc qu’ils étaient protégés par la loi de 1964.

Seuls une vingtaine d’Etats ont adopté des mécanismes de protection spécifiques. Les employés américains pouvaient jusqu’ici être licenciés ou se voir refuser une promotion en raison de leur orientation sexuelle dans plus de la moitié des Etats-Unis.

Une loi fédérale a banni en 1964 les discriminations "en raison du sexe" mais la majorité des tribunaux, ainsi que l’administration du président républicain, considéraient qu’elle ne s’appliquait qu’aux différences hommes/femmes et non aux minorités sexuelles.

"Aujourd’hui nous devons décider si un employeur peut licencier quelqu’un juste parce qu’il est homosexuel ou transgenre, la réponse est claire", la loi "l’interdit", a estimé la Cour dans un arrêt pris à une majorité de six juges sur neuf.

C’est pourtant l’un d’eux, Neil Gorsuch, qui a rédigé la décision majoritaire, joignant sa voix à celle des quatre juges progressistes et au chef de la Cour John Roberts.

En 2015, la plus haute juridiction des Etats-Unis a étendu le droit au mariage aux personnes de même sexe, mais les défenseurs des minorités sexuelles craignaient que les deux juges nommés par Donald Trump depuis son élection ne l’aient rendue plus conservatrice.

Ainsi Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle de novembre prochain a déclaré : " C’est un pas en avant considérable pour l’Amérique. Jusqu’ici, les personnes homosexuelles pouvaient se marier un jour et être virées le lendemain. "

Neil Gorush a choisi de répondre aux critiques, y compris au sein de cours d’appel, qui estiment que les législateurs n’avaient pas souhaité anticiper les procédures ouvertes des décennies plus tard. " Ceux qui ont adopté la loi sur les droits civils n’avaient sans doute pas prévu que leur travail conduirait à ce résultat particulier. Ils ne pensaient probablement pas à bon nombre des conséquences qui sont devenues apparentes au fil des ans, y compris l’interdiction de toute discrimination fondée sur la maternité ou celle du harcèlement sexuel des hommes, estime-t-il. Mais les limites de l’imagination des législateurs ne fournissent aucune raison d’ignorer les exigences de la loi. Lorsque les termes explicites d’une loi nous donnent une réponse et que des considérations extra-textuelles en suggèrent une autre, il ne peut y avoir de contestation. Seul le mot écrit constitue la loi, et toute personne a droit d’en bénéficier. "

Quant à Brett Kavanaugh, lui aussi choisi par Donald Trump pour ses vues conservatrices, il s’est opposé à cette décision, estimant qu’il revenait au Congrès et non à la justice de faire évoluer la loi. Le magistrat a toutefois déclaré : " Il est important de saluer cette victoire importante pour les gays et lesbiennes américains. Ils peuvent être fiers du résultat".