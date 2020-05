La Corée du Sud offre 20.000 masques aux vétérans belges de la Guerre de Corée

Guerre de Corée : des masques pour les vétérans belges - JT 13h - 14/05/2020 Je vous propose tout d'abord une belle histoire. Signe des liens qui unissent la Belgique et la Corée du Sud depuis 70 ans, depuis le début de cette fameuse guerre de Corée. Plus de 3.000 volontaires belges y ont pris part. Et aujourd'hui, dans le contexte particulier du coronavirus, les Coréens du Sud ont décidé de les remercier d'une certaine manière.