La Corée du Sud interdit l’envoi de tracts anti-Pyongyang vers la Corée du Nord

La Corée du Sud a interdit lundi l’envoi de tracts de propagande par ballons aériens vers son voisin du Nord, une décision critiquée par des défenseurs des droits qui y voient une atteinte aux libertés par complaisance envers la Corée du Nord.

Ces tracts, envoyés par ballons gonflables dans les airs ou via de petits flotteurs sur des rivières à travers la zone démilitarisée, sont utilisés depuis longtemps par les militants du Sud pour dénoncer le régime de Kim Jong Un et faire passer des messages aux habitants du Nord.

Le parlement sud-coréen a adopté lundi à une large majorité une loi qui prohibe l’envoi de ces tracts, argent ou clé USB – cette dernière solution étant privilégiée pour l’envoi d’informations extérieures vers un pays quasiment coupé du monde.

Les contrevenants encourent une peine de trois ans de prison ou une amende de 30 millions de Won sud-coréens, environ 22.500 euros.

"Je ne reconnais pas la légalité de cette loi, et je vais poursuivre ce que je faisais : envoyer un message de paix à 25 millions de personnes de l’autre côté de la frontière", a expliqué à l’AFP Park Sang-hak, le dirigeant des Combattants pour une Corée du Nord libre, l’une des organisations qui envoient ces tracts vers le Nord. "La Corée du Nord est le seul pays sur cette planète qui prive son peuple d’internet", a-t-il dénoncé : "c’est un acte barbare qui viole leur droit à connaître la vérité."

L’ONG Human Right Watch, basée à New York, avait appelé le parlement à rejeter le texte, estimant que le Sud "semble plus intéressé de contenter Kim Jong Un que de laisser ses citoyens exercer leurs droits fondamentaux au nom de leurs voisins du Nord."