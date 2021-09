La Corée du Nord juge que l’accord USA/Australie pourrait déclencher une "course aux armements nucléaires"

La nouvelle alliance américaine dans la région Asie-Pacifique et le récent contrat américain pour des sous-marins avec l’Australie pourraient déclencher une "course aux armements nucléaires" dans la région, a jugé lundi la Corée du Nord.

Les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont annoncé mercredi un partenariat stratégique pour contrer la Chine, AUKUS, incluant la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire qui a sorti de fait les Français du jeu.

Cela montre que les Etats-Unis sont le principal coupable qui met en danger le système international sur la non-prolifération nucléaire

"Il s’agit d’actes extrêmement indésirables et dangereux qui vont troubler l’équilibre stratégique dans la région Asie-Pacifique et vont déclencher une course à l’armement nucléaire", a indiqué pour sa part l’agence de presse d’Etat nord-coréenne KCNA citant un responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.

"Cela montre que les Etats-Unis sont le principal coupable qui met en danger le système international sur la non-prolifération nucléaire."

Mercredi, le lancement de deux missiles balistiques nord-coréens vers la mer a été suivi de quelques heures par celui d’un missile balistique depuis un sous-marin par la Corée du Sud, devenue ainsi le septième pays au monde à disposer de cette technologie de pointe.

Washington, allié de Séoul, a aussitôt "condamné" les tirs de Pyongyang, effectués "en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU" et qui représentent "une menace pour les voisins".